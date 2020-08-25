【氣炸Party@iM網欄】氣炸熟薏米 小心「薏氣瘋發」

最近我們在氣炸party裡，討論最多的，是你正在使用第幾個氣炸鍋？一位氣炸鍋用家說，家裡的氣炸鍋，已經是她這幾年來。。。第三部了！

第一部是她從大型超級市場，以購物積分換取的。體積很小，也不是甚麼大品牌的產品。但本著免費 + 對新型電器的好奇，她也很樂意學著用。而她也很快發現，免費氣炸鍋容量太少，「食不敷炸」。小氣炸鍋亦很快就完成它的歷史任命，經過幾個月勞心勞力的日子後，一煙嗚呼。

這位氣炸鍋用家馬上從淘寶淘了一台標準的3.5L，雖不是國際大brand，但也是國內有名氣的家用電器品牌。這個選擇多少是因為她「肉赤」，捨不得花太多，最後只肯掏出幾百塊正式買個一家四口夠用的氣炸鍋。之後的幾個月，她卻變的「無鍋不歡」。

她幾乎每天都氣一氣，鍋一鍋。從形形式式的多士、薯餅早餐，午晚做幾款小菜，至老公夜班回來歎一杯的伴酒菜，她都一一包辦，絕無難度。「相機先吃」更成為每天的習慣，當年她的Facebook 八成以上都是食物的照片。

雖說她的鍋是本土品牌，但質素真的很不錯，耐用、也很安全。記得今年6月台灣新北市萬裡區氣炸鍋爆炸事故嗎？說是使用氣炸鍋炸蔥油餅，其間突然爆炸，起火更波及整個廚房， 10平方米的廚房變成廢墟，全部家電都被燒到付之一炬，爆炸現場的圖片觸目驚心。

後來消防員揭發意外原因，懷疑因戶主把太多雜物堆在氣炸鍋附近，而且都是易燃物，引起火警後火勢瞬間蔓延。很多人也以此為鑒，在鍋旁清出足夠空間，讓氣炸鍋使用時產生的高溫對流熱空氣抖一抖，過過冷河。

不過這位氣炸鍋用家的安全意識極高，又定期清洗，新北市事件不大可能發生在她身上，只可惜她氣炸得太瘋狂了。有一天，創意大發，覺得似爆穀的熟薏米，取凈薏米用文火炒出來，她也可以自炸熟薏米。

氣炸熟薏米：薏米洗淨，氣炸鍋不用預熱，200°C AF 15分鐘。這理應沒大問題，大概是她想把薏米炸得脹一點，略焦斑一點。沒注意氣炸得有點過時。於是拉出炸籃時，一半以上的薏米都貼到頂部的加熱板（蚊香區）上面，和黏住加熱板裡面。她人生的第二個氣炸鍋又在「薏氣瘋發下」掛了。

現在她的氣炸鍋，在比較新國貨和其它品牌後，是以配備最新智能感應技術，顏色最亮眼的位大前提選購的，而她亦已榮升氣炸達人，也不用擔心她的氣炸技巧了。

作者_樂山樂水簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

更多氣炸Party@樂山樂水的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！