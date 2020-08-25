  • 30°C
香港時間 : 2020825日 (二) 21:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【氣炸Party@iM網欄】氣炸熟薏米 小心「薏氣瘋發」

名人薈萃 20:31 2020/08/25

分享：

 

最近我們在氣炸party裡，討論最多的，是你正在使用第幾個氣炸鍋？一位氣炸鍋用家說，家裡的氣炸鍋，已經是她這幾年來。。。第三部了！

第一部是她從大型超級市場，以購物積分換取的。體積很小，也不是甚麼大品牌的產品。但本著免費 + 對新型電器的好奇，她也很樂意學著用。而她也很快發現，免費氣炸鍋容量太少，「食不敷炸」。小氣炸鍋亦很快就完成它的歷史任命，經過幾個月勞心勞力的日子後，一煙嗚呼。

這位氣炸鍋用家馬上從淘寶淘了一台標準的3.5L，雖不是國際大brand，但也是國內有名氣的家用電器品牌。這個選擇多少是因為她「肉赤」，捨不得花太多，最後只肯掏出幾百塊正式買個一家四口夠用的氣炸鍋。之後的幾個月，她卻變的「無鍋不歡」。

她幾乎每天都氣一氣，鍋一鍋。從形形式式的多士、薯餅早餐，午晚做幾款小菜，至老公夜班回來歎一杯的伴酒菜，她都一一包辦，絕無難度。「相機先吃」更成為每天的習慣，當年她的Facebook 八成以上都是食物的照片。

雖說她的鍋是本土品牌，但質素真的很不錯，耐用、也很安全。記得今年6月台灣新北市萬裡區氣炸鍋爆炸事故嗎？說是使用氣炸鍋炸蔥油餅，其間突然爆炸，起火更波及整個廚房， 10平方米的廚房變成廢墟，全部家電都被燒到付之一炬，爆炸現場的圖片觸目驚心。

後來消防員揭發意外原因，懷疑因戶主把太多雜物堆在氣炸鍋附近，而且都是易燃物，引起火警後火勢瞬間蔓延。很多人也以此為鑒，在鍋旁清出足夠空間，讓氣炸鍋使用時產生的高溫對流熱空氣抖一抖，過過冷河。

不過這位氣炸鍋用家的安全意識極高，又定期清洗，新北市事件不大可能發生在她身上，只可惜她氣炸得太瘋狂了。有一天，創意大發，覺得似爆穀的熟薏米，取凈薏米用文火炒出來，她也可以自炸熟薏米。

氣炸熟薏米：薏米洗淨，氣炸鍋不用預熱，200°C AF 15分鐘。這理應沒大問題，大概是她想把薏米炸得脹一點，略焦斑一點。沒注意氣炸得有點過時。於是拉出炸籃時，一半以上的薏米都貼到頂部的加熱板（蚊香區）上面，和黏住加熱板裡面。她人生的第二個氣炸鍋又在「薏氣瘋發下」掛了。

現在她的氣炸鍋，在比較新國貨和其它品牌後，是以配備最新智能感應技術，顏色最亮眼的位大前提選購的，而她亦已榮升氣炸達人，也不用擔心她的氣炸技巧了。

作者_樂山樂水簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

更多氣炸Party@樂山樂水的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 氣炸Party

最新專欄文章 更多

【氣炸Party@iM網欄】帶着氣炸鍋去旅行 美食旅遊吃出馬祖風土人情
2020/08/12
【氣炸Party@iM網欄】帶着氣炸鍋去旅行 美食旅遊吃出馬祖風土人情
【氣炸Party@iM網欄】氣炸出低脂、低熱量 氣炸大尾魷魚香口又耐嚼（附食譜）
2020/07/29
【氣炸Party@iM網欄】氣炸出低脂、低熱量 氣炸大尾魷魚香口又耐嚼（附食譜）
【氣炸Party@iM網欄】疫情再爆發減外出　求快捷煮食方法：氣炸鍋
2020/07/15
【氣炸Party@iM網欄】疫情再爆發減外出　求快捷煮食方法：氣炸鍋
【氣炸Party@iM網欄】「目測」功力掌烹調時間　做出完美韓式烤豬肉！（內附食譜）
2020/07/01
【氣炸Party@iM網欄】「目測」功力掌烹調時間　做出完美韓式烤豬肉！（內附食譜）
【氣炸Party@iM網欄】新手。身手　初次試炸的土匪雞翼（內附食譜）
2020/06/17
【氣炸Party@iM網欄】新手。身手　初次試炸的土匪雞翼（內附食譜）

上一篇文章

【疫情贏家】申洲上半年績優全日大升7% 回抵110元可吸納

下一篇文章

【職場英文@iM網欄】工作、升學Speaking必學技巧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！
【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！