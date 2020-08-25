【地產人地產事@iM網欄】唉！呢個世代要請個正常人真係咁難？

戴一下頭盔，這篇不是趣聞，只是一些成功心得分享，可能有點悶，莫怪。

最近百曉生想趁疫情下，聘請一些新人可以和我一起打天下。有很多是「伙記」介紹，也有一些是我登報/網上招聘的。見了差不多十幾二十個人，我仍沒找到我想要的人，過程真的「嘔了幾十桶血」。

很多人都以為，做地産代理的入行門檻很低，只要是中五/DSE畢業、基本上有手有腳的人也會請，或懂得打一個電話也可以應徵，但我的要求可能真的比較高，我希望找到一些可以長期奮鬥的伙伴，一起為工作努力。

我覺得思想可以致富，如果每個人都把陋習改掉，人人都可以踏上致富之道。 做銷售真的有四大原因會導致失敗，沒紀律、高個人意識、懶惰和依賴機會。如果有興趣，我可以之後再詳談。

有幾個人我印象很深，有一個是應屆大學畢業生，主修地理。由於他沒工作經驗，在面試過程我只好由他學習方面入手去了解他為人。由於他讀地理的，我只簡單問了一句你知道世界上有多少個洲有多少個洋。OMG! 他竟然回答不出。究竟他在大學四年學了甚麼？ 但是典型的懶。

另一個也很有趣。他有多年的銷售經驗，在機場免稅店上班，最近因為客量少了而要另尋高就。他坐下後的自我介紹是很會銷售，甚麼物件在他手中都可賣得出。然後我就把我枱上的計算機給他，希望他把計算機即場推銷給我。然後…沒有然後了，因為他一句説話都説不出來。

真的，做人還是有自知之明比較好。雖然做地產真的乜人都可以，但我依然想找到我心中的人才。

PS. 我真的想請人，要工作的，請找我！

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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