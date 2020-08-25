【方圓公關人生@iM網欄】「微信女」神出鬼沒 時刻提防金融騙案

騙徒手法層出不窮，當大家以為金融騙案中不外乎是「倫敦金」或「微信女」，最近筆者有幾位財經分析師及股票KOL朋友，竟被不法之徒從網上偷取照片。然後直接在不屬於朋友的其他「真」帳戶使用，大部份提供股票訊息及推介，由於朋友已獲悉其玉照被竊取及被使用，已即時在不同的社交平台向市場通告，故暫未有任何受騙報告，亦未知懷疑騙局的背後操作手法，估計有人想藉KOL朋友的知名度渾水摸魚，傳播股票訊息誘騙買入，從中獲利。

無需奇怪為何金融騙案死灰總會復燃，「倫敦金」詐騙個案多年前已出現，但每隔一段時間就會有新的受騙新聞，僅用美女圖像結交朋友，再送幾個聲稱馬上爆升的股票冧巴「微信女」套路，中伏的還是大有人在，重點不是騙局是否精明，是人的貪婪本性沒有質素區別。

一個月前本港發生一宗電話騙案，一名20多歲女子接獲報稱內地執法人員來電，指其涉嫌洗黑錢並要求事主提供網上銀行帳戶及密碼作核對，事主信以為真如實提供資料，結果378萬港元在24小時內被提走，而該名女子是從事金融分析的，是否歸類為金融騙案值得商榷，但市場普騙以為騙案受害者多數為長者或學歷不高，則與事實不符。

信貸資料服務機構環聯（TransUnion），在上月發表的香港網上詐騙趨勢季度調查就指出，源自全球的疑似數碼詐騙交易上升5%但香港同期反而下跌，不法分子的主要目標包括電訊、金融服務及物流，其中本地電訊騙案飆升220%，金融服務及物流分別急增64%及27%，涉及詐騙個案包括信用卡、身份竊取、船運、網絡釣魚、廣告等，本地騙徒集中攻擊數碼化發展較快並涉及大量金融交易的行業，受騙者大多為年輕人。最近WhatsApp、微信等社交媒體平台又有大量炒股群組出現，專門向陌生人發放投資訊息股票推介，證監會、商業罪案調查科會否介入調查？警方轄下還有反詐騙協調中心（Anti-Deception Coordination Centre / ADCC），防騙市場教育是否可以加強呢？

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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