【限聚令放寬】人流勢復甦 3隻4厘息以上商場股宜留意

政府宣布本周五(28日)起，放寬食肆堂食至晚上９時，並重開戲院美容院。措施有助拉動消費者回流開設了上述場所的購物中心，經營本地商場的收租股相信是繼餐飲股之外，另一個受益於新一輪限聚令放寬的板塊。

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先看派息穩定的房地產信託基金(REIT)，物業租戶不少部分來自餐飲食肆的置富產業(00778)和領展(00823)，應優先留意。本港零售物業分別佔兩房託的物業總值的100%和70%，受惠禁令程度無疑會高於其他以寫字樓為主的REIT。以本港市場為主的置富上半年派息雖出現倒退，以今日收市價6.67元計，最新周息率仍達7厘。現價可買入。至於領展，最新周息率亦有4.5厘，加上該基金近期不時傳出併購項目消息，成為推動租金收入的催化劑，因此和置富一樣可於現價買入。由於兩REIT提供的高息率在目前超低息環境下已十分吸引，因此可作中長期持有並不設止賺目標價。

至於收租型的本港地產股中，可留意銅鑼灣大地主希慎興業(00014)。晚市堂食禁令放寬，勢推動更多居民前住希慎位於購物區的物業用餐，推動人流復甦。上半年疫情下派息維持不變的希慎，最新周息率達5.7厘，加上續處上升軌，可於25元吸納，目標價可定於30元博取兩成回報。止蝕價則可定於22元。

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