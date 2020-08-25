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Motorola Moto G9印度上市　具5,000mAh電池容量

科技 17:00 2020/08/25

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摩托羅拉（Motorola）正式在印度推出Moto G9，手機具有5,000mAh電池容量，售價僅為1,200元起。

近年各大手機品牌不乏推出平價實惠的中階機，最近摩托羅拉（Motorola）推出的Moto G9正式在印度上市。手機具有5,000mAh電池容量，售價僅為1,200元起，預計未來數週會在多個市場推出。
 
Motorola於今年年初發佈Moto G8，最近又在印度率先推出Moto G9手機。Moto G9配備6.5吋HD + IPS LCD屏幕，屏幕解像度為1600 x 720。手機搭載高通Snapdragon 662晶片，配有4GB RAM及64GB microSD記憶卡。值得一提的是，手機電池容量高達5,000mAh，並支援20W快充，另外亦設有指紋感應器、NFC及防水功能。

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Moto G9將於8月31日在印度發售，最低售價為11,499盧比（約1,200元）。手機設有藍色及綠色，鑑於上一代Moto G8在全球多個市場上推出，預計Moto G9未來亦會擴展至更多市場。

責任編輯：李寶如

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