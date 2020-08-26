【網民熱話】700萬首期買1300萬自住樓　定投資車位工廈好？

如果手持700萬元現金，你會選擇購置一層價值1,300萬元的自住樓，還是考慮其他的投資方案？有網民正面對這個煩惱，出帖問其他網民有何建議。他指，假如以700萬元首期，購入1,300萬元的自住樓，即之後25年每月供款為3萬元，每月的現金流便減少3萬元。

他續指，若以700萬元，購入5個車位，每個約140萬元，可各放租5,000元，再按市場上租住1,300萬元單位的租金是2.5萬元計算，每月現金流減少1萬元。另一個方案，是以700萬元購入2個葵青區的工廈單位，每個月收1萬元租金，同樣扣除每月租金後，現金流減少5,000元。他大感疑惑問：「係咪唔應該投資自住樓？」

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有人認為，出帖者有太多假設，出帖者則回應指，是真實回報，已手持工廈及車位收租，正考慮是否要加碼。有人則指，如果他是出帖者，會購入一個500多萬元的單位，以及一個100多萬元的車位放租。他認為，1,300萬元的單位不易承接。

有網民表示，經濟不好時，工廈、車位分分鐘租不出，但正常住宅最多平一點，多數都可以出租。「豪宅就一向回報低，純個人享受嚟，住得1,300萬樓，咁梗係想裝修得好好地長住舒舒服服，同租樓住法完全唔同。」他認為，視乎出帖者是以投資角度或是個人享受角度出發，如果是前者，倒不如租住1.5萬元月租的單位便可，其他現金用作投資更划算。

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責任編輯：楊子瑩