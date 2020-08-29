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【酒遍世界@iM網欄】食朱古力配咩酒好？天然甜酒

名人薈萃 11:32 2020/08/29

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近日疫情稍為好轉，大家都厭倦了週末在家避疫，也抵擋不住剛過去一週的藍天白雲，在限聚令下到外用膳或到商場逛逛，買美食來獎勵自己。在尖沙咀的商場裡。人群不單集中在餐廳，多家著名外國蛋糕店也輪候著超過半百人。喜歡西方甜品的人確實是多不勝數，而葡萄酒配西式甜品也可以是一種樂趣。並非每款甜點都適合配甜酒，由於甜點味道豐富，可以有水果的果酸，亦會有焦糖的苦澀，所以配搭方式較為複雜。

西式甜品的世界，曝光率最高的主角可算是朱古力，它帶出的甘苦味道與存在葡萄酒裡的酸味格格不入，同時濃度較高的朱古力會在口裡產生出澀味，配甜酒也並不合適。

各款朱古力甜點如朱古力閃電泡芙 （Éclair au Chocolat），朱古力慕絲， 千層蛋糕等等都帶著份量及濃度不一的朱古力味，算是最難配搭的一款食物。因此需要一款另類的葡萄酒才陪襯得到。西餐廳最常用來配搭的會是天然甜酒 - Vin Doux Naturel。 這類葡萄酒的釀造過程、香氣、口感及酒精度也與之前介紹過的甜葡萄酒有點差別。首先，天然甜酒在發酵過程中，需加入高濃度酒精去終止發酵，令葡萄酒得出的酒精度為18至20度左右。外觀上，會根據陳年時間的長短，而形成各種顏色。香氣方面，除了果香味外，烘培味，朱古力味及咖啡味也特別濃烈。由於酒精度較為高，因此當碰上朱古力的澀味，便能中和兩者的口感。

天然甜酒通常在天氣較熱的地區釀製，如法國南部的莫里 Maury 和班怒 Banyuls ，都算是法國天然甜酒的明星產區。後者更有特級田園的分類，屬於法國葡萄酒界的一個重要評價。這類甜酒在香港較為罕見，想知道如何能找到這類型的葡萄酒，歡迎留言於【酒遍世界】的Facebook Page: https://www.facebook.com/worldwinetour

 

作者_Apple Cheung簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung

欄名 : 酒遍世界

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