【中美角力】美國叫停「香港製造」 楊立門促加強宣傳香港品牌

▲ 爆發第三波疫情後，業界的營商信心仍維持「漸行漸強」的趨勢。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續，香港品牌發展局（品牌局）於6月及8月進行網上調查，研究港企營商信心，發現爆發第三波疫情後，業界的營商信心仍維持「漸行漸強」的趨勢，分別有50.9％和22.7％的受訪企業，對今年8月至12月的發展前景感「中性」和「審慎樂觀」。

不過，6月和8月的調查比較，受訪企業對今年下半年和明年業務前景看法有輕微下跌，由6月3.05分跌至8月2.98分，小部份企業略轉保守，惟對業務前景的整體看法，未有顯著性差異。

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調查顯示，有近83％受訪企業表示，今年首5個月生意額下跌，最常見跌幅為3成至5成，當中卻有3間企業逆市錄得增長。

企業為應對疫情帶來的挑戰，近72％受訪企業採取節省成本；60％藉與消費者/客戶保持聯繫；57.3％調整營業、工作時間或營運安排；55.5％推行讓利、優惠或促銷措施；以及37.3％引入無接觸營運方式，紓緩生意流失的影響。

香港品牌發展局總裁楊立門表示，美國政府叫停「香港製造」標籤，更突顯品牌的重要性，故他建議加強向外國推廣香港品牌，即使標籤沒有香港製造，亦能反映產品和香港優良傳統有關，增加競爭力。

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記者：馬意文