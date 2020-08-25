英國阿斯利康藥廠回饋香港社會　共渡新冠疫情時艱

2020年是英國阿斯利康藥廠在香港成立30周年的重要時刻，然而，在新型冠狀病毒肆虐全球的情況下，今年亦是香港醫療體系面臨重大挑戰的一年。今年，我們以「科研創新三十載，引領醫療共創未來」作為口號，勉勵我們不斷突破科研的界限，推動香港醫療發展。在疫情期間，我們更與社會各界合作，透過捐贈物資、為病人提供藥物服務及健康講座等，期望在疫境中為香港帶來正面影響。

捐贈共33,000口罩及2,500件醫療物資予港澳醫療機構

自香港爆發新型冠狀病毒以來，我們的社區尤其是醫護界，一直尋找購買口罩及用於防疫等的消毒產品。在二月中疫症初期，我們了解到醫護人員由於缺乏防護口罩，一些私人診所雖要暫停臨床診症服務。有見及此，阿斯利康贊助香港創新醫療學會並與香港醫學會及香港西醫工會一同合作推出「基層醫療抗疫行動—KF94/ N95口罩捐贈計劃」。總共向私家診所醫生捐贈了25,000個防護口罩，舒緩對防護口罩短缺的需求。此外，作為香港及澳門醫療界的一員，阿斯利康為澳門的醫療機構捐贈了2,500件醫療物資，為對抗新冠肺炎疫情出一分力。

除了醫護界外，對於社區內的長期病患人士，阿斯利康亦送上關懷。我們分別與香港病人組織聯盟及癌症資訊網慈善基金合作，向46個病人組織捐贈了8,000個口罩。受惠人士包括患有心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症、風濕病、精神病及其他罕見疾病的長期病患者。

提供中期藥物補充及藥物配送服務

長期病患者需要定期出入醫院覆診及補充藥物，但在疫情期間進出醫院不但比平日困難，更要承受着感染新冠病毒的風險。有見及此，阿斯利康香港支持香港藥學服務基金及香港創新醫療學會推出藥物補充服務。長期病患者只要在醫管局轄下診所的e-HR上註冊後，便可獲得參加此計劃的資格，同時患者更可以獲得免費藥物諮詢服務。

此外，我們亦支持香港藥學服務基金會推出藥物名冊自費藥物配發及輔導服務。由專業藥劑師提供配藥及輔導服務，並安排配送至患者家中。此項服務主要為不便到醫院或診所覆診的患者，以及持有公立醫院處方的人士提供便利。服務計劃涵蓋的藥物包括有心臟血管、糖尿、腸胃及哮喘吸劑相關的藥物，參與計劃的病患人士在疫情期間只需要安在家中便可得到藥物及遙距輔導服務。

網上健康及衞生講座

面對着新冠病毒的肆虐，阿斯利康致力為大眾提供更多的健康資訊，讓市民在足不出戶的情況下仍能為健康增值。我們利用線上科技，至今已舉辦了5場網上健康講座，講座題目涵蓋肺癌、哮喘、糖尿病等疾病，以及精神健康、藥物知識等資訊。

阿斯利康明白個人的清潔衞生對防控疫情的重要性，我們亦為1,500名康心摰友會員提供個人衞生及清潔的資訊，以及透過郵寄送贈消毒用品予會員，呼籲大家時刻警惕，保持衞生，遠離新冠病毒。

自1990年以來，阿斯利康在為香港及澳門引入了多項對醫學界舉足輕重的藥物，不僅挽救了許多生命，亦徹底革新了治療疾病的新方向。在面對全球新冠肺炎肆虐的挑戰下，作為香港醫療體系的一分子，阿斯利康與香港人同行，並與政府及各醫療組織攜手合作，為市民的健康和生活作出貢獻。

HK-3932 16/06/2020

(資料由客戶提供)