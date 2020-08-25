【網民熱話】香港出現通縮 樓價否愈來愈不值錢？

網民留意到政府昨日公布，基本通漲為0.2%, 連同紓困措施, 7月消費物價指數（CPI）按年跌2.3%, 亦出現通縮。有網民發起討論，香港樓市會如何受通縮影響。該網民提出兩個論點，包括市民購買力減弱，日常消費將更為謹慎，更不會加大借貸「上車」，以免受裁員影響，或因失業斷供單位。

相關文章：【網民熱話】日出康城商場開幕居民感興奮 網民：康城樓價想平都難

此外，「樓主」預計未來經濟會更差, 最壞情況還未出現, 例如出現大型集團結業潮, 有心買樓者都會出現觀望心態, 所以成交量減少。而「樓主」想跟網民討論的是，究竟樓價否愈來愈不值錢，令樓價有機會減低。

相關文章：【網民熱話】大學時期開始爭卡數 網民30歲欠債40萬

有網民回應，認為樓價與通漲或通縮無關，因為大多數業主都已經供滿或供樓壓力不大，因此二手市場減價放樓的意欲不大。其餘大部分網民都不看好樓市會跌價，原因有

玩樂了。總體黎講，好過冇。」

另有人的重點放在日出康城的樓價，打趣指，區內的唯一缺點已解決，康城的樓價想平都難。更有人表示：「咁日出康城會唔會封盤？會不會爆升？」

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

