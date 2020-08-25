▲ 【美國大選】郵政署長堅決減郵箱 民主黨斥政治干預

美國大選臨近，由於新冠肺炎疫情肆虐，料選擇郵寄投票的選民大增。共和黨多番抨擊郵寄投票不公平，民主黨則指，郵政署上月的節流改革被指是受到政治干預。郵政署署長德喬伊反駁，這是他上任前，署方下的決定，堅拒撤回決定。

德喬伊（Louis DeJoy）周一（24日）出席眾議院聽證會，交代減少郵箱等節流改革行動。他輕描淡寫地帶過改革部分，強調自己專注於處理署方的虧蝕情況。

【美國大選】郵政署陷財困 眾議院推2000億緊急撥款

【美國大選】郵政署擬移除收件箱 捱轟後叫停計劃

委員會的民主黨人質疑，德喬伊與總統特朗普關係密切，又是其長期金主，涉嫌向國會瞞報資訊；委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）更威脅向他發出傳票。

麻省眾議員林奇（Stephen Lynch）要求，德喬伊重新設置早前移除的郵件分類機。 德喬伊直言「我不會」，稱很多改革措施在他6月上任前已定下來，包括移除郵箱、郵件分類機、減工時等。

【美國大選】郵政署財困或延誤郵寄選票 民眾買郵票支援

【美國大選】招募年輕人點票減感染風險 不夠人或關票站

委員會的共和黨人批評，民主黨乘機製造政治危機，認為德喬伊只是嘗試解決郵政署一直以來的財政問題。

特朗普更在Twitter發文斥，民主黨人是激進左翼，試圖把郵寄投票的欺詐問題歸咎於共和黨、製造選舉「大混亂」。

德喬伊由總統特朗普任命，6月剛剛上任，為20年來首位非郵政系統內部產生的署長，後來被揭發是特朗普的盟友和金主。

【美國大選】印度裔黑莉現身說法 「美國不是種族歧視國家」

【美國大選】特朗普長子為父拉票：「拜登是尼斯湖水怪」

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄧燕君