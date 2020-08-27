煤氣公司於首屆「大灣區企業可持續發展指數」奪魁  可持續發展的績效於大灣區處領導地位 

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）在剛公布的首屆「大灣區企業可持續發展指數」（Greater Bay Area Business Sustainability Index, 簡稱GBABSI）獲評為恒生港股通大灣區指數內67間企業中的榜首，並是唯一一家企業取得最高的｢典範者｣級別，表示煤氣公司於可持續發展範疇在大灣區處於領導地位。

主辦機構香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心同時發布了第五屆「香港企業可持續發展指數」（Hong Kong Business Sustainability Index, 簡稱HKBSI），煤氣公司再在恒生指數的50家成分股企業中排行第一，並連續第二年取得｢典範者｣級別。

▲ 煤氣公司在首屆「大灣區企業可持續發展指數」及第五屆「香港企業可持續發展指數」均榮登榜首。

▲ 煤氣公司在首屆「大灣區企業可持續發展指數」及第五屆「香港企業可持續發展指數」均榮登榜首。

煤氣公司連奪兩項殊榮，足證集團高度重視業務可持續性和企業社會責任，並積極回應持分者的期望和訴求，致力實踐企業以至社會的可持續發展。

負責有關指數的中大商業可持續發展中心主任盧永鴻教授讚揚煤氣公司致力實現「轉廢為寶」的理念：「煤氣公司推行包括香港的堆填區沼氣應用項目，以及在蘇州的廚餘轉化為能項目等，將廢棄資源轉化成更高價值的有用產品，一方面為公司拓展業務，另一方面更為氣候變化帶來正面影響，有助鞏固持續發展業務，及提供潔淨能源的信念。煤氣公司於兩項指數中同時排名第一，結果非常正面，能夠鼓勵更多企業在可持續發展方面做得更好。」

煤氣公司常務董事陳永堅先生對公司獲表揚感到欣喜，他說：「煤氣公司近年在香港及內地致力實現『轉廢為寶』的理念，同時竭力維持良好的企業管治，確保業務運作符合道德原則，對社會負責，並充分照顧持分者的需要。煤氣公司會繼續發揚可持續發展的遠大目標，在開拓業務以外，把可持續發展理念融入營運策略和管理措施，為公眾及社會作出貢獻。」

集團近年不斷採用先進技術，包括在香港進行堆填區沼氣應用項目，實現『轉廢為寶』，在內地亦設立多個有助可持續發展的項目，例如在江蘇省張家港巿興建氫化植物油廠房，將低價值的非食用油脂轉化成先進的潔淨生物燃油，其温室氣體排放比傳統的柴油減少近90%，去年已向歐洲客戶售出超過24,000噸，興建中第二期廠房會在今年內投產，將總生產能力提升到25萬噸，為集團發展帶來增長外，也為環境帶來裨益。

▲ 位於將軍澳新界東南堆填區沼氣應用項目，是煤氣公司其中一項『轉廢為寶』概念。

▲ 集團在江蘇省張家港巿氫化植物油廠將低價值的非食用油脂轉化成先住的潔淨生物燃油，有助減低温室氣體排放，貢獻低碳運輸。

在社區方面，煤氣公司一直關顧弱勢社群的需要，例如為有需要家庭提供煤氣費優惠計劃，減輕其生活開支；又經常與不同持分者合作在社區送贈愛心湯、月餅及愛心糉，推動一個關愛共融的社會。

中大的GBABSI及HKBSI均以「價值觀—過程—影響」模式編製而成，就每間大企業在可持續發展的績效進行評估並作出排名，藉此鼓勵各大公司承擔企業社會責任，並將先進的營商模式實現商業可持續發展。

▲ 煤氣公司每年均送出愛心糉，向有需要的人士傳遞愛心之餘，亦能傳承傳統文化。

(資料由客戶提供)