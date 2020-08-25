【疫市筍盤】上車盤400萬有找　葵涌有得揀

疫情近期緩和，樓市交投氣氛好轉，部分上車客重啟置業大計，擔心遲買會貴。事實上，近期樓市再掀上車熱潮，就連早前打八號風球，也有人買樓，可見市況慢慢好轉。雖然上車盤大多位於如屯門、元朗、天水圍等區，惟葵涌也有平盤，近期更錄400萬元以下成交。

中原黃政遠說，葵涌大廈中層K室，實用面積388平方呎，六月時放盤，原叫價430萬元，近日獲上車客洽購，終減價35萬元，以395萬元易手，實用呎價10,180元。由於樓價不足400萬元，買家可申請九成按揭，首期只需39.5萬元。

黃政遠說，該上車客睇樓兩星期，見近日成交氣氛好轉，恐遲買會貴，加上上址價錢吸引，故拍板買入。據了解，原業主於1995年12月，以53萬元購入上址，持貨25年後易手，現帳面賺342萬元，物業升值約6.5倍。

值得留意的是，葵涌工廈林立，居住環境及社區配套，或不及鄰近的荃灣，但勝在樓價相對親民。不過，缺點是樓齡較高，以葵涌大廈為例，樓齡有46年，而且旺市時，樓價也升得較慢。據中原網站顯示，葵涌大廈暫有5個單位放盤，最平叫價410萬元。

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