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【疫市開店】鮮芋仙未來兩個月連開2店　台灣過江龍一定成功？

商業 16:30 2020/08/25

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本地疫情尚未完全受控，正當飲食業叫苦連天時，台灣過江龍「鮮芋仙」卻疫市開店。鮮芋仙9月將會在尖沙咀開設第四間分店，更於10月黃埔設第五間分店，疫市擴充的成功秘訣是甚麼？

台灣品牌解旅遊心癮？

（Facebook圖片）

 

鮮芋仙主打台式甜品，包括芋圓、豆花，配上麻糬輕食，大受港人歡迎。自去年初攻港後，一直都極具人氣。港人一直追捧台灣食品、茶飲，加上新冠肺炎肆虐，不少人已是大半年未能離港旅遊。此類型的台灣過江龍，相信更能從中受惠，一解港人的旅遊心癮。

鮮芋仙的尖沙咀店將於9月開業。（Facebook圖片）

鮮芋仙的黃埔店將於10月開業。（Facebook圖片）

其他成功的例子亦包括剛於屯門開店的「洪瑞珍」。8月16日開店至今，每日門外均大排長龍，下午均會全部受罄；甚至有網民留言指，店舖未開門時已有逾百人排隊。

【疫市開店】台灣過江龍「洪瑞珍」三文治　16日正式登陸屯門

同樣是台灣品牌的「八月堂」亦是不斷擴闊版圖，觀塘APM店、沙田新城市店更正在招聘人手，準備開張。

Pop-up Store試水溫

即使台式食品受港人歡迎，洞悉市場商機、了解市況亦是必不可少。是次鮮芋仙9月登陸尖沙咀似乎亦早有準備，去年6月份與city'super合作，在尖沙咀開Pop-Up Store。開設Pop-up Store是不少品牌試水溫的方法，測試區內的人流、購買力。

鮮芋仙曾於尖沙咀開Pop-Up Store。（Facebook圖片）

鮮芋仙今次開尖沙咀開店，或是參考過去年的經驗，加上疫情下尖沙咀區吉鋪湧現，品牌更容易物色合用鋪位開分店。

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責任編輯：葉泳珊

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