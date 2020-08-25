【限聚令放寬】美容院本周五重開　業界料停業期間損失20億元

▲ 美容院將於本周五(28日)重開，有美容院直言，如果再不重開，又沒有補貼，打算2個月後結業。（資料圖片）

港府今日(25日)宣布，將於本周五(28日)逐步放寬限聚令措施，包括重開美容院、戲院。香港美容業總會創會主席葉世雄形容，重開是遲來的好消息。有美容院直言，期待已久終於重開，「已經捱到無得捱。」

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葉表示，停業個半月以來，保守估計業界損失20億元。「美容院大多採用預付式消費，重開後需要消化停業期間未完成的療程，才能有新生意。」至於會否憂慮重開後，客人也不敢前來，他指，有業界反映，不少客人買了套票，故經常致電詢問何時重開，擔心重開後預約爆滿。

至於停業期間美容院零收入，他建議，由於今次較上次停業時間長，政府需要較上一輪多一倍資助，即員工人數為1至2人應獲6萬元、3至4人可獲12萬元，5人或以上可獲20萬元。

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每月白交租金人工 再不重開就結業

美容院Homespa負責人黃小姐坦言，如果再不重開，又沒有補貼，打算2個月後結業。「停業期間仍需要繳付每月6萬多元的租金，以及十多萬元的人工，恐怕要1年時間才能追回。」她現時為重開作準備，包括清潔消毒、安排客人的預約等。

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至於政府的防疫抗疫基金，她表示，仍未收到上一輪的資助，「推出第一天已申請，但6月追問至今仍未有，好失望。」她期望，若美容院再被勒令停業，政府需要提供3項基本保障，包括租金補貼、生意補貼及員工收入保證。

記者：朱悅瀅