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【Switch熱賣】任天堂升級版主機Switch Pro傳明年上市 或採用Exynos處理器增強遊戲性能

即市財經 15:47 2020/08/25

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任天堂明年推出升級版主機Switch Pro。

任天堂Switch Pro傳將於2021年上市。市場消息指，新款可能採用雙屏幕設計，或會是對抗索尼PS 5與微軟Xbox Series X的利器。早些時候任天堂旗下熱門主機Switch作改版提升電池電量，同時新出掌機版本Switch Lite，按此推測Switch Pro會是針對「狂熱遊戲玩家」的增強版本。

消息指，Switch Pro不會是重新設計的「第二代」，只是進行硬件改良升級的增強版本，將採用64GB SSD、更快的NV處理器、支持4K分辨率等。據爆料人Mike Heskin指，通過挖掘程式代碼，Switch Pro有可能會支援第二屏幕，讓大家回想任天堂的經典掌機NDS。

亦有另一種說法是，Switch Pro將和南韓三星合作，採用Exynos處理器。由於三星與AMD關係密切，新Exynos處理器將使用AMD的Radeon顯示技術，遊戲性能顯著進步。

目前，次世代主機索尼PS 5和Xbox Series X均使用AMD的GPU技術。

市場預計Switch Pro的售價是399美元（約3112港元），比現時的Switch高100美元。

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編輯：陳華

硬件 4G 任天堂 AMD Switch XBOX 4K SSD 處理器 遊戲

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