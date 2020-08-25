【異動股】中國建築11連升　基建最差時候已過？

▲ 中國建築今年上半年營業額升1.7%至280億元；盈利升1.3%至28億元，中期息每股17仙。

中國建築 （03311） 上周五公布2020年中期業績，截至6月30止6個月，營業額升1.7%至280億元，盈利升1.3%至28億元，中期息每股17仙。中國建築績後股價持續上升，今早曾急升18%，盤中高見6.93元，暫錄11連升。中國建築股價自6月底4.52水平起飛，至今累升逾4成，14天RSI升至87，明顯呈超買，惟多間大行對中國建築目標價看高至7.3元水平以上，即潛在升幅距今至少仍有1成。進取投資者若看好經濟復甦趁勢追入，則宜嚴守6元止蝕。

中國建築以建築為主，過去5年營收及利潤相對同業穩定。值得留意的是，上半年受疫情影響，中國建築上半年中國內地新簽合約額214.6億港元，同比下降12.7%，其中第二季度新簽合約175.4億港元，同比大幅上升107.4%，環比則大幅上升347.3%。集團在手項目周期繼續縮短，周轉逐步加快，較好地實現了年初既定目標。

至於本港市場方面，政府推出「保就業」計劃等支持性政策，推動各類政府工程落地，作為龍頭的中國建築受惠最深，香港市場新簽合約額達134.3億港元。

中國建築在澳門市場亦做得有聲有色，中標新濠影匯二期等大型項目，新簽合約額達到127.5億港元，創半年歷史新高。

總結而言，在疫情影響下，截至2020年6月30日止6個月，中國建築累計新簽合約額約為502.2億港元，可算十分難得。考慮未來數年澳門政府推出的4000億澳門元投資計劃，加上內地政府定向回購項目數量料續增，料為集團未來盈利提供穩定支持。

中國建築累積升幅雖龐大，惟市盈率約6倍，股息率5厘，與同業比較仍然吸引，不排除短綫高位整固後，仍有力再上。

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編輯：江麗琦