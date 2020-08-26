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【TikTok】字節跳動投資者欲收購TikTok？

環球政經 11:32 2020/08/26

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根據路透社引述消息人士報道，字節跳動投資者打算利用以股份轉換形式收購TikTok股權。

字節跳動目前正進行談判，擬將TikTok在北美、澳洲及新西蘭的業務出售給潛在的收購方，包括微軟和甲骨文公司。據悉，包括投資公司大西洋大眾公司（General Atlantic）在內的一些字節跳動投資者，都在爭奪TikTok的大量股權。消息人士補充，根據這些公司的重組計劃，微軟或甲骨文可能會獲得這些資產的少數股權。

其他文章：【TikTok】正式起訴美國政府　「我們別無選擇」

其他文章：【法律迷思】華府封殺TikTok及WeChat 何為行政命令?

消息人士表示，TikTok擬出售的資產價值可能在於250億至300億美元間，字節跳動投資者目前正考慮將其在中國公司的部分或全部股權與TikTok資產的股權交換。他續補充，其中一些人不得不說服字節跳動的創辦人張一鳴放棄TikTok。

擁有雄厚實力和技術能力的微軟仍是TikTok資產的主要競標者，其正在製定藍圖，計劃達成交易後如何將TikTok與字節跳動分開。

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責任編輯：梁翠麗

成交 收購 張一鳴 路透社 字節跳動 大眾 抖音

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