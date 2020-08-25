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【舜宇股價】高盛轉軚看淡舜宇　狠削目標價三成籲沽售

即市財經 15:35 2020/08/25

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高盛調低舜宇2020至2022年每股盈利預測6%、22%及36%，以反映毛利率下跌。

舜宇光學 （02382） 公布業績後股價不斷下跌，高盛發表報告，指舜宇業務競爭大，關注其毛利率、定價、能源、估值及市場高預期等方面，加上競爭對手的產能仍有擴大空間，舜宇上半年手機鏡頭的產品均價及毛利率下跌，或反映舜宇鏡頭毛利或呈下降趨勢，因此大幅調低舜宇評級，由「買入」降至「沽售」。

高盛調低舜宇2020至2022年每股盈利預測6%、22%及36%，以反映毛利率下跌，目標價由120元，狠削32.5%至81元。

高盛又提到，對舜宇成為蘋果手機供應商之一並不意外，但基於現時宏觀經濟環境充斥不明朗因素，中美關係複雜，加上手機市場近飽和，或促使舜宇更積極地拓展新客戶，令客戶層面變得更多元化，帶動其增加，預期舜宇明年起會向蘋果供貨。

華為收入佔舜宇去年總收入約39%，高盛指，中美角力爭端下，舜宇失去的華為手機付運量，難以由其他中資手機品牌如OPPO、Vivo及小米 （01810） 所彌補。

相關文章：【舜宇股價】舜宇業績對板卻受累華為禁令急挫　舜宇還買得過？

相關文章：【藍籌業績】舜宇光學績後挫逾8%　半年多賺24%　業績透視未來手機硬件標準

 

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