【英國疫情】研究：每8人住院 1人醫院內感染

新型冠狀病毒疫情肆虐，醫院情況尤其凶險，英國研究顯示，每8名確診感染新冠病毒的住院病人中，就有1人是在醫院受感染，大部分是長期住院病人。不過，這些病人病情往往較一般入院新冠肺炎病人為佳，相信是因為檢測及時，染疫早期已被發現。

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英國廣播公司（BBC）報道，倫敦國王學院（King's College London）的研究員，分析英國10間醫院及意大利1間醫院，在上半年疫情高峰期的1500宗個案，發現每8宗個案，就有1宗屬院內感染，即約12%。

考慮到新冠病毒的潛伏期，有關數據僅計算入院後15日或以上才確診感染的個案，若將入院後5至14日後便告確診的個案納入，比率增至23%。另外，部分只短暫逗留醫院的人，亦未能涵蓋。

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研究報告作者Ben Carter指出，大部分在醫院中招的病人，都是長期住院，年老體弱，本身患有長期病。不過，他們的病情通常較一般因新冠病毒入院的患者佳，相信與診斷及治療及時有關。

惟報道亦特別指出，有關數據僅包括住院病人，絕大部分新冠患者症狀輕微甚至無病徵，只需在家休養，無須特別治療，考慮到有關因素，在醫院受感染的機會仍屬較低（the risk of catching the virus in hospital remains still small）。

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