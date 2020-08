【英國疫情】研究：每8人住院 1人醫院內感染

新型冠狀病毒疫情肆虐,醫院情況尤其凶險,英國研究顯示,每8名確診感染新冠病毒的住院病人中,就有1人是在醫院受感染,大部分是長期住院病人。不過,這些病人病情往往較一般入院新冠肺炎病人為佳,相信是因為檢測及時,染疫早期已被發現。

英國廣播公司(BBC)報道,倫敦國王學院(King's College London)的研究員,分析英國10間醫院及意大利1間醫院,在上半年疫情高峰期的1500宗個案,發現每8宗個案,就有1宗屬院內感染,即約12%。

考慮到新冠病毒的潛伏期,有關數據僅計算入院後15日或以上才確診感染的個案,若將入院後5至14日後便告確診的個案納入,比率增至23%。另外,部分只短暫逗留醫院的人,亦未能涵蓋。

研究報告作者Ben Carter指出,大部分在醫院中招的病人,都是長期住院,年老體弱,本身患有長期病。不過,他們的病情通常較一般因新冠病毒入院的患者佳,相信與診斷及治療及時有關。

惟報道亦特別指出,有關數據僅包括住院病人,絕大部分新冠患者症狀輕微甚至無病徵,只需在家休養,無須特別治療,考慮到有關因素,在醫院受感染的機會仍屬較低(the risk of catching the virus in hospital remains still small)。

