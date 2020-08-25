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【新股IPO】螞蟻集團已完成A股上市輔導　董事名單首曝光

股樓投資 19:26 2020/08/25

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螞蟻集團在周一（24日）已完成上市輔導，同時亦披露了其最新的高級管理層名單，阿里巴巴集團（09988）合夥人彭蕾、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇、阿里巴巴首席財務官武衛退出董事，同時新增程立、蔣芳、胡祖六、黃益平、郝荃五人為董事。

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據介紹，新增董事當中，程立為阿里巴巴集團首席技術官，蔣芳為阿里巴巴集團首席人才官。另三位新增董事則來自阿里巴巴集團外部，黃益平為北京大學國家發展研究院副院長，胡祖六為春華資本集團主席，郝荃或為知名會計師事務所畢馬威前合夥人。目前螞蟻集團的董事長為井賢棟，首席執行官為胡曉明。

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記者：張以正

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