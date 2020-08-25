【美團股價】美團點評急轉勢　跌穿260元撈得未？

美股納指昨晚（24日）破頂，今日恒生科技指數早段高開後倒跌，焦點股美團點評（03690）亦大幅波動，收市更跌穿260元，是否值得撈底？

美團今日收報257.6元，跌8.2元或3.1%，全日成交額82億元。美團今早低開報264.6元後，曾回升至267.6元，但之後輾轉回落，最低253.2元，高低波幅達14.4元，股價大幅波動。

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近期美團升勢無疑過急，以昨日所創歷史高位272元計，拋離10天綫約18.6%，確有回調壓力。參考股份自5月由100元起步，20天綫成為強大支持，每次回落至20天綫後均可反彈再升。現時美團10天及20天綫分別處於233.2元及221.7元，可考慮在230元及220元分2注吸納，如跌穿200元則先行止蝕。

美團上周公布第二季業績，予市場驚喜，收入247.2億元（人民幣，下同），升100%；按非通用會計準則計，經調整後溢利27.2億元，按年升82%，遠勝市場預期，市場原先最牛預期為賺13.7億元。

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績後券商紛紛看好美團前景，及提升評級及目標價，其中野村及里昂給予最牛目標價300元，里昂指出，美團到店業務經濟槓桿及新業務虧損收窄等亦對業績有利好，估計業務有望在下半年加快復甦，餐飲外賣的每單經濟（Unit Economy）有所改善，維持「買入」評級，目標價由230元上調至300元。

野村指出，美團第二季餐飲外賣訂單量按年增長7%，並預期第三季增速會按年超過25%，較該行預期的增16%為多。酒店及旅遊業務的復甦表現則大致符合預期，美容及寵物業務的復甦速度快，而到店用餐及酒店預訂表現則落後。該行預期酒店及旅遊業務在第三季增2%。

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該行對美團旅遊及酒店業務復甦速度拖累整體業績感到憂慮，但餐飲外賣快速復甦抵銷了此負面因素，投資評級由「中性」上調至「買入」，目標價由122元上調至300元。

記者：李兆明