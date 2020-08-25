咖啡店內不戴口罩或中招 南韓女子星巴克傳染27人

新冠肺炎疫情全球大流行，但疫情已持續數月，部分人或希望趁周末外出用膳，或到咖啡店嘆杯咖啡放鬆身心。但南韓一名女子早前不戴口罩光顧坡州一間星巴克咖啡店，其後確診新冠肺炎，更傳播給店內27名顧客。衛生專家估計，由於不少人於咖啡店期間不戴口罩，會導致疫情加劇擴散。

【南韓疫情】首爾疫情反彈 學校關閉改網上授課

【南韓疫情】首爾17間教會違規做禮拜 社交距離級別或再上調

1名女子於本月初，前往南韓坡州一間星巴克咖啡店與朋友聚會。女子當日沒有戴口罩的情況下，於店內逗留約2個半小時，結果導致同店的27名顧客感染。連同上述人士其後感染的民眾計算，星巴克感染群組截至8月24日已有最少58人確診。

但店內4名戴上口罩的員工，即使部分曾收拾店內碗碟，也未有確診。南韓醫院Changwon Fatima Hospital兒科傳染病醫生Ma Sang Hyuk表示，上述案例反映口罩在公共場所防疫的作用，他認為戴口罩固然無法確保百分百不會受感染，但已經是目前最有效的防疫措施。

【新冠疫苗】白俄羅斯成首個國家進口俄羅斯疫苗

【新冠肺炎】飛人保特生日派對後確診 瞓醒睇社交媒體先知中招

坡州市政府發言人表示，衛生部門官員認為，大多數顧客在星巴克期間未有戴口罩，加上店舖天花板上安裝的冷氣系統，於二樓設置出風口，冷氣系統或同時加速病毒傳播。

美國等國家仍有不少人反對強制戴口罩，但不少國家卻視強制戴口罩為關鍵控疫措施。南韓政府本周一（24日）起，強制首爾市民眾在室內及室外公共場所戴口罩。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一也表示，會強制民眾在乘搭公共交通或共享汽車時戴口罩。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

▲ 南韓一名女子早前不戴口罩光顧坡州一間星巴克咖啡店，其後確診新冠肺炎及傳播店內多名顧客。