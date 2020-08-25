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【新股IPO】農夫山泉「不缺錢」派息遠超集資額　鍾睒睒上市所謂何事？

即市財經 15:15 2020/08/25

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農夫山泉上市集資最多83億元，但年內已派息折合逾195億港元。

內地包裝飲用水龍頭農夫山泉 （新上市編號：09633） 即日起招股，農夫山泉既是內地有名消費品牌，且承市場看好內需股，農夫山泉IPO成港股市場焦點之一。不過，自農夫山泉提交初步上市招股書，外界發現公司去年至今大舉派息，甚至較集資額還要多，令人疑問「不缺錢」的農夫山泉上市原因？

基本招股資料，農夫山泉計劃發售逾3.88億股，招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多約83億元。農夫山泉一手200股，入場費約4343元，預期9月8日上市。

年內累派近174億元人民幣　超出7月底存款

農夫山泉年初傳出部署上市，公司也在資本和財務安排行動起來，農夫山泉去年盈利49.54億元（人民幣，下同），按年增37%，但年度派息額由2018年的3.67億元，大增至95.98億元。

農夫山泉在招股書中交代，公司今年8月14日建議，將「歷史保留溢利」的78億元人民幣，宣派給上市前現有股東，派息額較7月底的不受限制存款更高。兩次派息合計派出173.98億元，折合約195億港元，較是次新股發行最多集資額高出逾倍。

公司指，自8月以來，有持續經營活動現金淨流入，相信能保持足夠資金滿足營運及償還債項，公司無計劃因分紅而額外增加銀行貸款。

以發售前架構，65歲創辦人、大股東鍾睒睒持股87.447%股權，農夫山泉年內累派息173.98億元，鍾睒睒可獲股息152.1億元。

外界猜測農夫山泉上市目的

農夫山泉以私人企業經營多年，大股東在公開上市前賺取的盈利收歸自有，不與「外人」分成也無可厚非，惟也令外界猜測其上市本意。

農夫山泉指，公司尋求在香港上市，理由是改良股權結構，為國際業務的擴展奠定基礎，進一步提高企業治理水平，增強公司的綜合競爭力。集資用途主要用在品牌建設；購置冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備；新增產能等。

農夫山泉交代較平淡，內地有評論農夫山泉發展內地飲用水、茶飲產品多年，收入增長漸放慢，但近年部分新嘗試如植物酸奶、碳酸咖啡、以至化妝品業務，都未能大成功。

另外，內地年內疫情、水災發生，無疑也傷及增長，農夫山泉首5個月收入、盈利年內分別跌13%和18%；公司也承認，內地暴雨或水災關係導致部分零售網點關閉，也令7月收益、利潤減少，但認為沒有重大不利。

最後，鍾睒睒現年65歲，接近常人退休年紀，其兒子Zhong Shu Zi（招股書沒交代中文名字）在公司僅任非執行董事，招股書列明他「未曾且將不會參與我們的日常營運」，也反映鍾睒睒或考慮承傳議題。

農夫山泉若能成功上市，先分派「自己錢」給自己，再利用上市後融資成本較低「別人錢」發展較大，同時把握高估值上市，對創辦人是吸引的選項。

 

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記者：麥德銘

香港股票 IPO 農夫山泉（09633） 咖啡 水災

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