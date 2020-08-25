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【新股IPO】農夫山泉IPO孖展火熱　券商：最少抽60手穩中一手

即市財經 15:07 2020/08/25

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券商認為，是次農夫山泉招股非常火熱，估計認購60手才穩中一手。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 招股前夕已深受投資者關注。農夫山泉今日起招股，旋即吸引大批投資者認購。截至中午4時15分，農夫山泉的孖展已錄近710億元，超額認購暫錄121.5倍。券商認為，是次農夫山泉招股非常火熱，估計認購60手才穩中一手。

信誠證券聯席董事張智威表示，農夫山泉深受投資者歡迎，早前預留150億元孖展額，目前已經借出140億元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，早前預留300億元孖展額，目前已經借出超過250億元，他又表示，公司有機會將孖展額度增至400億元。

 

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編輯：謝卓榮

 

 

香港股票 農夫山泉（09633） 孖展 IPO

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