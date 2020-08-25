【新股IPO】農夫山泉衝刺今年凍資王？券商再加碼孖展額 料抽100手穩中一手（第二版）

▲ 券商認為，是次農夫山泉招股非常火熱，估計認購60手才穩中一手。

農夫山泉（新上市編號：09633）挑起投資者抽新股的熱情，今日（8月25日）起招股，旋即吸引大批投資者認購，首日孖展已錄超1338億元，多家券商首日借完後再加碼孖展額。綜合本地券商意見，按照首日孖展表現，估計農夫山泉起碼認購60至100手才穩中一手，甚至有望衝刺今年凍資王。

耀才證券首日就已借完預留的孖展額300億元，執行董事兼行政總裁許繹彬表示，後續將增加50億至80億元的孖展額，最少抽2萬股（即100手）才穩中一手。至於抽新股策略，建議投資者量力而行。

信誠證券聯席董事張智威指，早前預留150億元孖展額，截止收市後該行已借出206億元，料之後再加碼，從首日集資表現，有機會成為今年凍資王。他認為最少抽60手才穩中一手，為提高中籤概率，以往會採用「全家總動員」策略，但今次或許可以改變策略為集中一個人抽夠60手令贏面更大。

投資者重拾對新股的憧憬

中民證券研究部董事黃偉豪對比早前的生物科技股，形容農夫山泉「太誇張」，同時亦反應農夫山泉在投資者中具有一定知名度，再加上食正「大消費」概念、是行業龍頭、市場份額屬領先地位、賣水毛利高且成本低等多個優勢，令投資者重燃對新股的憧憬。

不過，他續指，對比具備「科技」概念的生物科技股、新科技股，農夫山泉業務相對單一且簡單。從農夫山泉的孖展額看，其業務未必值得。螞蟻集團下月接棒，料農夫山泉未必會成為今年最大集資王，但仍榜上有名。

引5大基石投資者

農夫山泉披露5名基石投資者，均為大型投資基金或對沖基金，包括富達國際（Fidelity International）、美國對沖基金Coatue、新加坡主權基金GIC、國有企業結構調整基金、中信（0267）旗下誠通中信農業基金，以及日資基金公司歐力士亞洲資本（ORIX Asia）旗下基金。

（第二版增加券商評論及基投）

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編輯：謝卓榮、陳華