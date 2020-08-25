  • 31°C
香港時間 : 2020825日 (二) 19:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】農夫山泉衝刺今年凍資王？券商再加碼孖展額 料抽100手穩中一手（第二版）

即市財經 18:52 2020/08/25

分享：

券商認為，是次農夫山泉招股非常火熱，估計認購60手才穩中一手。

農夫山泉（新上市編號：09633）挑起投資者抽新股的熱情，今日（8月25日）起招股，旋即吸引大批投資者認購，首日孖展已錄超1338億元，多家券商首日借完後再加碼孖展額。綜合本地券商意見，按照首日孖展表現，估計農夫山泉起碼認購60至100手才穩中一手，甚至有望衝刺今年凍資王。

耀才證券首日就已借完預留的孖展額300億元，執行董事兼行政總裁許繹彬表示，後續將增加50億至80億元的孖展額，最少抽2萬股（即100手）才穩中一手。至於抽新股策略，建議投資者量力而行。

信誠證券聯席董事張智威指，早前預留150億元孖展額，截止收市後該行已借出206億元，料之後再加碼，從首日集資表現，有機會成為今年凍資王。他認為最少抽60手才穩中一手，為提高中籤概率，以往會採用「全家總動員」策略，但今次或許可以改變策略為集中一個人抽夠60手令贏面更大。

投資者重拾對新股的憧憬

中民證券研究部董事黃偉豪對比早前的生物科技股，形容農夫山泉「太誇張」，同時亦反應農夫山泉在投資者中具有一定知名度，再加上食正「大消費」概念、是行業龍頭、市場份額屬領先地位、賣水毛利高且成本低等多個優勢，令投資者重燃對新股的憧憬。

不過，他續指，對比具備「科技」概念的生物科技股、新科技股，農夫山泉業務相對單一且簡單。從農夫山泉的孖展額看，其業務未必值得。螞蟻集團下月接棒，料農夫山泉未必會成為今年最大集資王，但仍榜上有名。

引5大基石投資者

農夫山泉披露5名基石投資者，均為大型投資基金或對沖基金，包括富達國際（Fidelity International）、美國對沖基金Coatue、新加坡主權基金GIC、國有企業結構調整基金、中信（0267）旗下誠通中信農業基金，以及日資基金公司歐力士亞洲資本（ORIX Asia）旗下基金。

（第二版增加券商評論及基投）

相關文章：【新股IPO】農夫山泉「不缺錢」派息遠超集資額　鍾睒睒上市所謂何事？

相關文章：【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？

相關文章：【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮、陳華

香港股票 農夫山泉（09633） 孖展 IPO

上一篇文章

【螞蟻IPO】阿里巴巴：螞蟻集團上市及發行時間取決於市場情況

下一篇文章

【金礦股業績】招金礦業半年純利升73%不派息 毛利率升逾5個百分點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？
【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）