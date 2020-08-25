【異動股】港視升勢中斷曾挫一成 曾穿9元水平

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【美股市況】中美貿易代表認同協議有所進展 德國上季經濟勝預期歐股上升（不斷更新）
香港電視 （01137） 近日股價強勢，月內由7元水平抽升至9元大關，市值直逼90億元。港視昨日續漲逾7%，破頂高見9.95元，惟港視連升3日後，今日隨大市向下，急挫最多一成，低見8.67元，現跌勢回穩，暫跌5.8%，報9.15元，成交1.63億元，最新市值為83億元。
過去一個月，港視累升逾3成，並由今年低位3.83元彈逾1倍。事實上，自新冠疫情爆發以來，網購需求大增，港視股價造好同時，月度業績亦倍增，值得留意是，港視將於本周四（28日）放榜，公司早前已發盈喜，預告將迎來轉型HKTVmall 後首次轉虧為盈。
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編輯：袁諾曦