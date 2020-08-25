  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 15:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【異動股】港視升勢中斷曾挫一成 曾穿9元水平

即市財經 15:02 2020/08/25

分享：

港視股價曾挫一成，但過去一個月，港視已累升逾3成，並由今年低位彈逾1倍。

香港電視 （01137） 近日股價強勢，月內由7元水平抽升至9元大關，市值直逼90億元。港視昨日續漲逾7%，破頂高見9.95元，惟港視連升3日後，今日隨大市向下，急挫最多一成，低見8.67元，現跌勢回穩，暫跌5.8%，報9.15元，成交1.63億元，最新市值為83億元。

過去一個月，港視累升逾3成，並由今年低位3.83元彈逾1倍。事實上，自新冠疫情爆發以來，網購需求大增，港視股價造好同時，月度業績亦倍增，值得留意是，港視將於本周四（28日）放榜，公司早前已發盈喜，預告將迎來轉型HKTVmall 後首次轉虧為盈。

相關文章：

【限聚令延長】今日新增約20宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開

【異動股】港視周四放榜股價升逾7%　市值直逼90億元

【HKTVmall】政府要求兩大超市減價　港視、永旺升約一成

【HKTVmall】港視股價飈近兩成　盈喜預告虧轉盈賺不少於9000萬

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 香港電視（01137） HKTV

上一篇文章

【美股市況】中美貿易代表認同協議有所進展　德國上季經濟勝預期歐股上升（不斷更新）

下一篇文章

【美國大選】拜登若當選美國總統　瑞銀指亞洲股市將受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）