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【美國示威】威斯康星州大規模示威 國民警衛隊出動

環球社會熱點 14:53 2020/08/25

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美國威斯康星州一名黑人遭警察射傷後後，南部城市基諾沙爆發大規模示威。示威者燒車、打碎玻璃宣洩不滿，防暴警察施放催淚彈清場。當地已實施宵禁，州長請求國民警衛隊協助當地警察。

【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁

基諾沙黑人布萊克（Jacob Blake）周日（24日）被警員射傷，其代表律師表示，現年29歲的布萊克接受手術後，情況穩定。警察開槍時，布萊克3個孩子，分別是3歲、5歲和8歲，在車上目睹整個過程。

事件觸發當地民眾不滿，上街抗議警察使用過度武力。數十名示威者在法院外聚集，向警察高叫口號和扔水樽，防暴警察施放催淚彈和胡椒球清場。

【美國示威】波特蘭削警隊人手 兇殺案即創逾30年高

【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬

警方稱，3名警察就一宗「家庭事件」調查布萊克，但未有提供槍擊事件的細節，也沒有說明「家庭事件」的詳細。美國司法部表示，刑事調查部門正調查槍擊案，涉事警員已被停職，30日內會公布調查結果。

威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）譴責警察在調查布萊克（Jacob Blake）時，使用過度武力，並呼籲召開特別會議審議警隊改革。

埃弗斯促請民眾勇往直前，以同情心和人性，打破種族主義和偏見的惡性循環，以此迎接黑人家庭和社區。

【美國示威】特朗普越過州長出兵鎮壓示威 合法與否？

【美國示威】「美國」此名也是歧視？示威者提多項訴求

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責任編輯：鄧燕君

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