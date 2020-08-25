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【業主手緊】星級豪宅蝕住沽　港投資者夠膽識　趁機入市

股樓投資 15:05 2020/08/25

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疫情持續肆虐，加上經濟前景未明，屢有業主劈價賣樓，更不惜蝕讓沽貨。中原龍智峰說，上水雙魚河St. Andrews Place單號屋，實用面積約3,879平方呎，日前以5,000萬元易手，實用呎價12,890元。據了解，原業主於2012年以5,900萬元購入上址，持貨約8年，現賬面蝕約900萬元。

有消息指，原業主買入上址後，曾多次加按單位，今次或因財困而要賣樓。被問到實際蝕讓原因時，龍智峰坦言，不知具體情況，相信或與經濟轉差有關，強調詳情要問原業主。

龍智峰續說，新買家為香港投資者，因睇好新界東北發展，相信政府日後致力發展該區，加上附近多名人聚居，環境清靜，私隱度高，故買入單位投資，期待單位日後升值。談到新界北豪宅市況時，他說，內地投資者仍看好香港，正等待兩地通關，到時候便會入市。

St. Andrews Place位於古洞金翠路，由信置（00083）發展，全盤僅26伙。由於屋苑位置隱蔽，私隱度極高，頗受名人歡迎，如藝人黎明。龍智峰坦言，屋苑業主大多是老闆級數，財力雄厚。

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撰文 : 黃卓賢

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