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【限聚令放寬】晚市堂食禁令鬆綁 大家樂可吸納上望20元

股樓投資 14:53 2020/08/25

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隨著本港近日確診人數逐步下降，政府宣布由周五(28日)起，將放寬社交距離措施，並延長食肆堂食至晚上9時。憧憬生意復甦，一眾本地餐飲股下午全綫造好，截至2時30分，大家樂(00341)報18.24元上升0.9元，大快活(00052)報19元上升0.6%，太興(06811)報1.36元上升3.8%，翠華(01314)報0.335元大升3% 。

相關文章：【新冠肺炎】大家樂全年盈利挫87%　不派末期息近20年首次

三大本地餐飲股中，規模最大，分店網絡覆蓋最多顧客的大家樂應列為優先吸納對象。截至今年3月，大家樂快餐合共經營 162 間門店，一粥麵門店數目則達 45 間。大家樂表示雖暫緩網絡拓展計劃，卻仍會積極把握機遇，於租賃條款理想及優越位置開設門店。 業績受累疫情下，集團去年破例未派末期息，隨著晚市堂食禁令鬆綁，大家樂直至9月的上半年度業績，以至派息，俱有一定復甦機會。

延續食肆堂食消息一出，大家樂即衝上1個月高位18.28元，延續自月中起的上升軌，走勢良好。憧憬最壞時期已過，大家樂可於現價追入，初步目標價可定於20元心理關口,博取約一成回報。萬一失守上升軌支持17元則止蝕。

至於次選, 則可選和大家樂同樣主打中檔快餐，仍有派發末期息的大快活。現價約19元可追入大快活，目標價可設於21元，跌破前阻力18元則宜止蝕。

相關文章：大家樂推出現金券優惠 買300元送多300

 

撰文 : 李尚毅

太興集團（06811） FAIRWOOD HOLD（00052） 大家樂（00341） 經濟

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