【美股分析】諾獎得主克魯明：股市與實體經濟脫鉤

美股三大指數自3月地位絕地反彈，標指納指更創下歷史新高。然而諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，股市價格與實體經濟已經脫鉤，「股市上漲的同時，苦難亦在日益加劇」。

克魯明指出，華爾街正在談論「K型復甦」，即頂層的股票估值和個人財富不斷上升，但底層的收入不斷下跌，痛苦不斷加深。他上周四在《紐約時報》一篇專欄中寫到：「相對於金融市場，實體經濟仍然處於可怕的狀態」。他直言，股價從未與經濟狀況密切相關，並且與就業和經濟產出等指標脫節。

疫情後科技股市值不斷擴大，截至上月底，包括Google母企Alphabet、Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟在內的科企，在標普500指數中的占為已經增至29%， 是40年來最高。當中 蘋果所佔權重最大，約為6.5%。

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克魯明 指出，科技公司的市場價值，與它們目前的盈利能力或經濟狀況幾乎沒有關係。他以蘋果舉例， 蘋果目前的市盈率約33倍，意味着投資者對該公司的投資價值中，只有約3%反映了他們預期蘋果明年將產生的收益。只要他們希望蘋果在未來幾年裏還能盈利，就不會關心美國經濟在未來幾個季度裏會發生什麼事。

此外，美國政府債券的孳息率遠低於預期通脹率，亦促使投資者將資金投入股市，再加上長期看好這些企業，因此現時的經濟蕭條似乎無關緊要。不過，克魯明警告稱，普通投資者只能從資本回報中得到極少的收入，而這些收入並這不足以他們支付更加現實的房租、生活以及育兒成本。

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編輯：李勝男