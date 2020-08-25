  • 30°C
香港時間 : 2020825日 (二) 23:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股分析】諾獎得主克魯明：股市與實體經濟脫鉤

股樓投資 22:47 2020/08/25

分享：

美股三大指數自3月地位絕地反彈，標指納指更創下歷史新高。然而諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，股市價格與實體經濟已經脫鉤，「股市上漲的同時，苦難亦在日益加劇」。

克魯明指出，華爾街正在談論「K型復甦」，即頂層的股票估值和個人財富不斷上升，但底層的收入不斷下跌，痛苦不斷加深。他上周四在《紐約時報》一篇專欄中寫到：「相對於金融市場，實體經濟仍然處於可怕的狀態」。他直言，股價從未與經濟狀況密切相關，並且與就業和經濟產出等指標脫節。

疫情後科技股市值不斷擴大，截至上月底，包括Google母企Alphabet、Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟在內的科企，在標普500指數中的占為已經增至29%，是40年來最高。當中蘋果所佔權重最大，約為6.5%。

相關文章：【美股焦點】兩年翻倍　蘋果市值突破兩萬億美元

克魯明指出，科技公司的市場價值，與它們目前的盈利能力或經濟狀況幾乎沒有關係。他以蘋果舉例，蘋果目前的市盈率約33倍，意味着投資者對該公司的投資價值中，只有約3%反映了他們預期蘋果明年將產生的收益。只要他們希望蘋果在未來幾年裏還能盈利，就不會關心美國經濟在未來幾個季度裏會發生什麼事。

此外，美國政府債券的孳息率遠低於預期通脹率，亦促使投資者將資金投入股市，再加上長期看好這些企業，因此現時的經濟蕭條似乎無關緊要。不過，克魯明警告稱，普通投資者只能從資本回報中得到極少的收入，而這些收入並這不足以他們支付更加現實的房租、生活以及育兒成本。

相關文章：【道指換馬】Salesforce擠身道指成份股　踢走百年老店埃克森美孚
 

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

編輯：李勝男

相關文章

【全球化危機】諾貝爾經濟學獎得主：疫情下暴露全球化三大危機
2020/08/23
【全球化危機】諾貝爾經濟學獎得主：疫情下暴露全球化三大危機
【美股分析】博美國本土經濟反彈　中小型股有望接棒
2020/08/24
【美股分析】博美國本土經濟反彈　中小型股有望接棒
【中美角力】中美貿易代表通話　確認首階段貿易協議有進展
今日
【中美角力】中美貿易代表通話　確認首階段貿易協議有進展
【道指換馬】Salesforce擠身道指成份股　踢走百年老店埃克森美孚
今日
【道指換馬】Salesforce擠身道指成份股　踢走百年老店埃克森美孚
股票 債券 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 通脹 經濟狀況 美國 經濟 美股

上一篇文章

【澳門解封】廣東省居民獲准入境旅遊 銀娛下一關70元

下一篇文章

【大行點睇】iPhone概念股舜宇瑞聲 同遭高盛建議賣出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！
【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬