【美股焦點】創投趕住Cap水走人？五獨角獸同日申請上市

五家估值超過10億美元的獨角獸公司周一（24日）向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，包括遊戲引擎製造商Unity，數據分析企業Snowflake、Sumo Logic，以及軟件研發商Asana 、JFrog。

五家獨角獸企業選擇在同日上市，實屬罕有，連同早前旅遊住宿平台Airbnb向SEC提交上市申請，短時間內已有六「隻」獨角獸爭取上市。而在昨日提交申請的五家獨角獸企業中，以Snowflake估值最高，估值達124億美元，為美國第8大未上市的初創企業。

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從事大數據分析及保管的Snowflake，在周一提交的文件中，披露2020年2月至7月期間，公司收入達2.42億美元，是去年的2.3倍，惟現在仍未錄得收支平衡。

至於另一家較為有名的Unity，則是以研發遊戲引擎見稱，現時全球有一半電玩遊戲，都是使用Unity的遊戲引擎，很多玩家熟悉的手機遊戲《Temple Run》、《爐石傳說》，以及最近深受市場歡迎的《Fall Guys》等都是以Unity 遊戲引擎製作成的遊戲。

Unity遊戲引擎製作而成的《Fall Guys》

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Unity現時估值達60億美元，今年上半年收入達3.51億美元，按年增長39%，公司主要對手Epic Games最近卷入「Fornite課金風波」而被蘋果封殺，如Epic Games旗下的Epic Engine失去開發IOS及Mac OS的遊戲開發權限，反而有利Unity發展。

至於Asana及JFrog的估值分別也達15億美元，惟前者會以直接上市（Direct Listing）的方式上市，而Sumo Logic的的估值則為10億美元。