加州山火持續　Google啟動「GSRS」系統援助受災員工

Alphabet及Google行政總裁Sundar Pichai於上周發出通知指，由於美國加州山火有蔓延全州跡象，因此要求員工加入內部緊急警報與應援系統，當中包括針對特定地點的援助。

據《CNBC》報道，Sundar Pichai所發出的郵件中提及，留意到加州和科羅拉多州的山火已迫使數千人撤離居所，又向受影響的員工作慰問。「我與許多住在灣區的員工一樣，踏出聞到附近山火帶來的濃濃煙味。」

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Sundar Pichai向員工表示，公司已展開追踪選擇加入內部緊急警報與應援系統「Global Security and Resilience Services」（GSRS）的員工，將找出受影響的員工並提供支援。GSRS團隊會給受影響員工提供相關的資訊，如應對較差的空氣質素、進行疏散及如何面對停電等技巧。「美國的發生山火的季度才剛開始，新冠肺炎或會增加當中挑戰。」

郵件中又續提到，公司的安全團隊會繼續監視情況，因應山火帶來的災害與受影響員工保持聯絡，鼓勵員工參與計劃。

加州在上周起就發生數百宗山火，撤離達數萬人。報道指。該季山火造成至少5人死亡、30人受傷，空氣指數更達至「不健康」（unhealthy）水平。

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責任編輯：黎淑雯