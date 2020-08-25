Galaxy Note 20 Ultra用戶反映　屏幕亮度低導致畫面變綠

▲ 近日有用戶投訴，指Galaxy S20 Ultra、Galaxy Tab S7和Galaxy Tab S7+ 均出現屏幕畫面會變成綠色的問題，引致困擾。

三星（Samsung）於今年發表不少新品，但最近有網民投訴，指Galaxy S20 Ultra、Galaxy Tab S7和Galaxy Tab S7+ 均出現問題，當設備調節到特定亮度時，屏幕畫面會變成綠色，引致用戶困擾。

近日，Reddit討論區有網民反映，Samsung旗下的Galaxy Tab S7，Galaxy Tab S7 +及Galaxy Note 20 Ultra3款設備，曾經出現屏幕畫面變綠的情況。有網民表示，當將設備調較到低亮度時，Note 20 Ultra的屏幕畫面有3分之2變成綠色，屏幕右側更呈現紫色。

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今年初，Galaxy S20系列手機亦曾經出現同樣問題，當時大部份受影響的手機均採用 Exynos 990 晶片，後來三星證實是系統更新錯誤導致，並迅速推出軟件更新解決問題。目前出現問題的Galaxy Note 20 Ultra手機，採用的是最新Snapdragon 865+晶片，暫時仍未清楚問題的成因。

責任編輯：李寶如