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【新冠疫苗】白俄羅斯成首個國家進口俄羅斯疫苗

環球社會熱點 14:47 2020/08/25

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【新冠疫苗】白俄羅斯成首個國家進口俄羅斯疫苗

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯疫苗成為全球首款註冊新冠疫苗。而近日與俄羅斯關係親密的白俄羅斯，宣布會成為首個進口俄羅斯疫苗的國家。白俄羅斯又指，同意白俄羅斯民眾參與俄羅斯疫苗的第三階段臨床測試。

俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute，合作研發「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗，早前成為全球首款註冊新冠疫苗。

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俄羅斯通訊社Tass報道指，白俄羅斯總統盧卡申科（AlexanderLukashenko）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周一通電話，討論白俄羅斯局勢。

通話中，二人談及俄羅斯疫苗，盧卡申科祝賀普京的俄羅斯疫苗研發取得進展，並指同意讓白俄羅斯民眾參與該疫苗的第三階段臨床測試。

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「史普尼克5號」於8月11日註冊，但俄羅斯未進行第三階段人體測試，至今尚未發布有關測試的科學數據。俄羅斯早前宣佈接獲全球約10億劑疫苗訂單。

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責任編輯：林嘉莉

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