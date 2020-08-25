傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X

▲ 外媒報道指，供應鏈傳出任天堂正計劃打造下一代Switch，預計最快今年第4季開始備貨，並在明年初登場。（法新社資料圖片）

遊戲機大戰即將開打！微軟Xbox Series X及SONY PlayStation 5（PS5）將在今年年底上市，任天堂也不甘示弱。據外媒報道指，供應鏈傳出任天堂正計劃打造下一代Switch，預計最快今年第4季開始備貨，並在明年初登場。

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彭博近日引述知情人士，指任天堂計劃在明年初推出升級版Switch主機，即外界所稱的「Switch Pro」。而升級版的Switch主機，雖然規格仍未定案，但消息指本次的升級預計不是大改款，只是改良升級版，即類似SONY的PS4 Pro。

而升級的內容則以畫質和互動性為主，預計將會支援4K解析度、有更快的NVIDIA處理器、兩個USB Type-C插頭及內建SSD等。而早前外國爆料人士Mike Heskin曾揭露，新一代Switch將支援雙屏幕，而且不排除是根據Wii U的手把改良而設。

此外，報道又指，升級款的Switch還會推出一系列任天堂自家，與相關外部工作室打造的新遊戲，相信是為了與Xbox Series X及PS5決一高下。

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責任編輯：曾曉汶