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【豬肉股】中糧肉食上半年多賺13.4倍　好消息出貨

即市財經 14:14 2020/08/25

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中糧肉食上半年業績扭虧為盈，擁有人應佔溢利為13.85億元（人民幣，下同），2019年同期虧損錄2.04億元。

中糧肉食 （01610） 公布，截至2020年6月30日止6個月，集團營業收入91.68億元（人民幣．下同），同比增長108.2%；在生物資產公允價值調整前，公司擁有人應佔溢利為13.85億元，較2019年同期虧損2.04億元扭虧為盈；每股基本盈利0.355元，派中期股息每股0.118港元。

業績公告指，集團收入增長主要為肉類進口業務銷量同比提升194%；同時，全年養殖業務商品大豬銷售均價為32.63元╱公斤，同比提升162.6%。

值得留意的是，集團抓住疫情期間家庭消費迅速增長的機遇，大力發展品牌業務，品牌生鮮收入增長58.9%達7.17億元，品牌生鮮收入佔比同比提高9.4個百分點至40.7%。

事實上，中糧肉食品牌建設已逐步取得成效，去年自家品牌「家佳康」的收入佔比約為3成，但至今已提升至4成以上。品牌收入增加，反映集團可進一步增加其豬肉銷售業務的毛利率，提升利潤。

加上內地持續暴雨，尤其是南方多個地方出現水災，華北、東北部分地區亦有強降雨，影響豬肉供應，豬價料持續上升。若讀者看好豬價表現，則不妨以中糧肉食作部署，因其收入與豬價的關連度高。惟股價由6月起逐步反覆上升，至今公布業績後倒跌，為典型好消息出貨。若股價能守於20天綫3.92元水平上，則仍可續看好。

相關文章：內銀微升內房全綫回 港股通換馬中糧肉食勁升

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編輯：江麗琦

疫情 香港股票 中糧肉食（01610） 豬肉股 水災 豬價

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