【疫市營商】Wats Petmacy寵物藥妝推限時優惠　10元換抗菌產品

新冠肺炎疫情持續，市民日常加強清潔消毒外，亦更多關注毛孩的消毒。Wats Petmacy寵物藥妝搜羅抗菌產品，例如PAg+銀離子系列，並聲稱不含酒精及有害化學物質，可殺滅99.99%，適用於人體及寵物，而不傷害皮膚。

【毛孩福音】Uber Pet登陸香港 帶寵物乘Uber附加費20元

消費者由即日起至2020年8月30日，購買任何寵物產品，以「超筍價」10元（原價269元），換購PAg+寵物銀離子水（寵物皮膚護理）一支，限量5,000支，換完即止。同時，全線130間Wats Petmacy寵物藥妝門市，推出其他限時優惠，包括易賞錢會員購買任何寵物產品滿300元，即減50元；部份精選寵物產品，可獲買第二件半價優惠。

【網購商機】中國電商拼多多 增韓國館售逾100款產品

另外，Wats Petmacy寵物藥妝近日斥逾千萬港元，邀請米雪及苗僑偉擔任品牌代言人，宣傳旗下產品，包括Pet Nutriland澳洲寵營樂，以及Lintbells和Broadreach Nature +等。寵物藥妝由昨晚起更加入電視劇集，於劇中開設旗艦店。

【消費優惠】荷里活廣場推1元及1折優惠 1元換購鮑魚冰糖燕窩花膠

責任編輯：馬意文