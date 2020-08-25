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【美國大選】特朗普長子為父拉票：「拜登是尼斯湖水怪」

環球社會熱點 13:52 2020/08/25

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長子小特朗普（Donald Trump Jr）率先在共和黨全國代表大會登場為父親拉票。

美國總統大選在即，美國共和黨召開全國代表大會，正式提名特朗普為共和黨總統候選人，在11月的美國大選競逐連任。特朗普家族將傾巢而出，在大會上為特朗普拉票。率先在大會第一晚登場的是被譽為特朗普王牌的長子小特朗普（Donald Trump Jr）。外媒形容，長子小特朗普的手腕比特朗普更特朗普，有不少支持者。

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大會上，小特朗普為父親處理疫情辯護，指父親採取迅速行動，確保個人防護裝備、呼吸機供應。

惟當時有前線的醫生、公共衛生專家和共和黨州長批評特朗普政府應對疫情反應緩慢，包括延遲分發呼吸機和個人防護設備等。另外，亦有公共衛生專家認為，總統特朗普在今年1至3月淡化疫情威脅，為美國造成損失。

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小特朗普亦大打經濟牌，為父親拉票，同時攻擊民主黨候選人拜登，批評他的政策只會阻礙經濟復甦，形容他潛伏半世紀的尼斯湖水怪，會將國民的錢放到沼澤。（"Biden has promised to take that money back out of your pocket and keep it in the Swamp. That makes sense, considering Joe Biden is basically the Loch Ness Monster of the Swamp. For the past half-century, he's been lurking around in there."

共和黨人認為，小特朗普是他們勝出大選的王牌之一。熱愛狩獵小特朗普，跟許多居住在鄉郊地區的支持者關係融洽，被視為特朗普爭取這批支持者的重要渠道。

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責任編輯：葉芷樺

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