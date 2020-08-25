  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 14:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【航空告急】澳航再裁2500人 外判地勤服務削減成本

即市財經 13:44 2020/08/25

分享：

澳洲航空預計，裁員人數將超過6月份宣布的整個員工總數的6000人。

新冠疫情下重挫航空業，據外電報道指，澳洲航空（Qantas Airways）計劃以外判處理地勤工作，裁減最多2500個工作崗位，以削減成本。公司預計，裁員人數將超過6月份宣布的整個員工總數的6000人，裁員總人數接近疫情前員工總數目近30%。

澳洲航空的國內運營負責人Andrew David於一份聲明中表示，外判地勤工作估計每年將節省1億澳元的運營成本。澳洲航空公司預算部門捷星航空首席執行官Gareth Evans於報告中表示，外判地勤工作，航空公司在未來五5年內可避免投資近1億澳元在拖船和行李裝載機等設備。

相關文章：

【航空曙光】美國傳加快疫苗批准　國泰曾升7%三大內航齊升近半成

【航空告急】維珍澳洲航空陷財政危機　傳三大中資航空擬洽談收購

【航空告急】澳航料國際業務2022財年才能恢復一半

更多航空新聞

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮

疫情 裁員 航空業 航空 澳洲

上一篇文章

【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享）

下一篇文章

【港股市況】限聚令、禁堂食措施延長兩日港視挫8%　申洲國際績後升7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）