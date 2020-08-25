【航空告急】澳航再裁2500人 外判地勤服務削減成本

▲ 澳洲航空預計，裁員人數將超過6月份宣布的整個員工總數的6000人。

新冠疫情下重挫航空業，據外電報道指，澳洲航空（Qantas Airways）計劃以外判處理地勤工作，裁減最多2500個工作崗位，以削減成本。公司預計，裁員人數將超過6月份宣布的整個員工總數的6000人，裁員總人數接近疫情前員工總數目近30%。

澳洲航空的國內運營負責人Andrew David於一份聲明中表示，外判地勤工作估計每年將節省1億澳元的運營成本。澳洲航空公司預算部門捷星航空首席執行官Gareth Evans於報告中表示，外判地勤工作，航空公司在未來五5年內可避免投資近1億澳元在拖船和行李裝載機等設備。

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編輯：謝卓榮