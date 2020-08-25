【阿里巴巴股價】阿里巴巴入股河狸家　搶奪美團的美妝業務地盤？

▲ 阿里巴巴一直在考慮如何拓展天貓美妝在虛擬服務上的場景，新零售和本地化是兩個重要戰略，在這個過程中註意到了河狸家的價值。

阿里巴巴 （09988） 斥數億元拆資美容服務平台公司河狸家，本輪融資完成後，阿里巴巴成為河狸家第一大股東。阿里巴巴積極拓展美妝業務的同時，是否劍指美團點評 （03690） 的美妝業務地盤，搶奪美團的市場佔有率？

阿里巴巴集團副總裁、天貓快速消費品及服飾風尚事業部總經理古邁稱，阿里巴巴一直在考慮如何拓展天貓美妝在虛擬服務上的場景，新零售和本地化是兩個重要戰略，在這個過程中註意到了河狸家的價值。

美妝是阿里巴巴近兩年增速最快的品類之一，無論是國際大品牌入駐，還是本土新品牌崛起，天貓美妝都是重要陣地。而河狸家為一家美容服務平台公司，提供美甲、美容、化妝造列等到店和上門的O2O服務。

阿里巴巴和河狸家去年展開合作

河狸家CEO仲萍表示，引入阿里巴巴投資無疑加深了雙方的合作關係，一方面基於阿里巴巴豐富的流量，河狸家的獲客能力將得到提升，有助於其跑通商業模型。

阿里巴巴和河狸家自去年已展開密集合作，去年3月河狸家和阿里巴巴簽訂了新零售戰略合作協議，當消費者購買某個護膚或美妝產品時，由河狸家提供上門的美容服務（比如面部美容、美體SPA等）。去年5月，河狸家和盒馬門店合作，在線下推出體驗活動，如今在北京、上海、深圳的盒馬App中，可以預約河狸家的上門服務。

美團點評 （03690） 早在美甲、美髮、醫學美容等生活服務布局，通過本身平台的流量，連結不同業務性質的商戶，提升平台價值和收入來源，被視為外賣業務以外，另一個具潛力的增長點。

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編輯：陳韻妍