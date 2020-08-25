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【限聚令放寬】陳肇始：周五起放寬社交距離措施　延長食肆堂食至晚上9時

環球政經 14:12 2020/08/25

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食物發衛生局局長陳肇始今日（25日）宣布，鑑於過去一星期的疫情有所緩和，政府將於周五（28日）發出新的指示，亦開絡旋部放寬社交距離措施，詳情如下：

1.延長食肆堂食至晚上9時

2.重開部分公眾場所，包括戲院、美容院及較少接觸身體活動的戶外場所

3.容許公眾在郊野公園及戶外範圍內不須佩戴口罩

陳肇始又呼籲，市民積極參與9月1日政府推行的「普及社區檢測計劃」，以切斷社區隱形傳播病毒傳播鏈，令社會有空間可以盡快在新常態回復較正常生活以及經濟活動。

她表示，好多專家有提及病毒會與市民共存，大家也要接受這新常態，較難預料社會內可以長期沒有新的確診個案，並且要接受可能不時有知別個案及群組，首要是香港醫療能夠負荷，應變得快。因此未能等待在社會零確診底下才放寬社交距離措施。

 

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責任編輯：黎淑雯

陳肇始 美容 疫情

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