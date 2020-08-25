  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 14:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

北水買不停 成美團股價動力

即市財經 13:34 2020/08/25

分享：

美團（03690）愈升愈有，股價屢創新高。美團護資金追捧，表現跑贏其他科網股，支持其股價的利好因素，除了業績勝預期，以及業務主攻本地避開中美科技戰的風眼，還有北水的支持，亦成美團的動力。

由港股走出今年3月份低谷後，美團股價持續攀升。由7月起炒作染藍，資金湧入美團，推動美團屢創新高。到8月中，恒指季檢公布結果，美團意外不獲納入恒指，惟資金未有離棄，美團股價續升。

北水連續20日流入 累計吸資百億

支持美團的資金，可見北水的手影，據港股通數據，由7月以來，北水持續湧入美團，就算失落染藍亦繼續買入。由7月28日至昨日，北水錄得連續20日淨流入美團，期間累計流買入逾百億元。累計8月份，美團是北水買入規模最大的股份。

 

 

美團股價高處未算高，北水亦愈升愈買，令北水成為美團續升的主要動力。7月起北水買入美團的力度增強，期間美團股價升幅亦明顯，7月至今股價勁升5成。美團在高位，但北水仍買，反映北水資金仍看好美團後市，盡管美團暫時未入恒指，但以美團的市值及成交規模，染藍僅是時間的問題，加上業績前景良好，因而北水續南下掃美團。

北水背棄 中芯股價即時腳軟

北水的流向向來是港股股價走勢的指標，8月份美團吸百億元北水，為港股最勁，股價亦續升。另方面，8月份北水沽售最勁的是中芯（00981），淨沽約29億元，8月份中芯股價失色，累跌14%。中芯月前炒作回A，北水先行流入，推動股價勁升，惟其後回A概念炒完，北水轉勢流出，中芯股價即時「腳軟」，可見北水去留，左右股價走向。

近日北水續捧美團，已令美團成為北水主要愛股之一。據港交所（00388）北水數據，北水持美團的持股市值已逾800億元，為北水持港股市值第4大的港股。美團於去年10底才獲納入港股通迎北水，流入規模急速。現時北水持美團市值已超過北水持滙豐（00005）的約600億元，並直逼工行的約1,000億元。

 

 

北水持美團持股的市值攀升，除了因北水持續增持美團股份，亦是因為美團的股價續抽升，今年以來股價勁升1.6倍，令市值不斷膨脹。北水對美團的追捧未變，料成美團股價的支持。

相關文章：【中美角力】美打擊科技股齊軟 為何美團一枝獨秀？

責任編輯：錢家鋒

美團點評－W（03690） 北水流入 港股通 科技戰 香港股票

上一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴入股河狸家　搶奪美團的美妝業務地盤？

下一篇文章

【限聚令延長】周五起晚市堂食可延長至晚上9時　消息：今日新增約20宗確診個案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）