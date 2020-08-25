【美團股價】北水買不停 成美團股價動力

美團（03690）愈升愈有，股價屢創新高。美團護資金追捧，表現跑贏其他科網股，支持其股價的利好因素，除了業績勝預期，以及業務主攻本地避開中美科技戰的風眼，還有北水的支持，亦成美團的動力。

由港股走出今年3月份低谷後，美團股價持續攀升。由7月起炒作染藍，資金湧入美團，推動美團屢創新高。到8月中，恒指季檢公布結果，美團意外不獲納入恒指，惟資金未有離棄，美團股價續升。

北水連續20日流入 累計吸資百億

支持美團的資金，可見北水的手影，據港股通數據，由7月以來，北水持續湧入美團，就算失落染藍亦繼續買入。由7月28日至昨日，北水錄得連續20日淨流入美團，期間累計流買入逾百億元。累計8月份，美團是北水買入規模最大的股份。

美團股價高處未算高，北水亦愈升愈買，令北水成為美團續升的主要動力。7月起北水買入美團的力度增強，期間美團股價升幅亦明顯，7月至今股價勁升5成。美團在高位，但北水仍買，反映北水資金仍看好美團後市，盡管美團暫時未入恒指，但以美團的市值及成交規模，染藍僅是時間的問題，加上業績前景良好，因而北水續南下掃美團。

北水背棄 中芯股價即時腳軟

北水的流向向來是港股股價走勢的指標，8月份美團吸百億元北水，為港股最勁，股價亦續升。另方面，8月份北水沽售最勁的是中芯（00981），淨沽約29億元，8月份中芯股價失色，累跌14%。中芯月前炒作回A，北水先行流入，推動股價勁升，惟其後回A概念炒完，北水轉勢流出，中芯股價即時「腳軟」，可見北水去留，左右股價走向。

近日北水續捧美團，已令美團成為北水主要愛股之一。據港交所（00388）北水數據，北水持美團的持股市值已逾800億元，為北水持港股市值第4大的港股。美團於去年10底才獲納入港股通迎北水，流入規模急速。現時北水持美團市值已超過北水持滙豐（00005）的約600億元，並直逼工行的約1,000億元。

北水持美團持股的市值攀升，除了因北水持續增持美團股份，亦是因為美團的股價續抽升，今年以來股價勁升1.6倍，令市值不斷膨脹。北水對美團的追捧未變，料成美團股價的支持。

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責任編輯：錢家鋒