【歐洲第二波疫情】德國擬叫停入境檢測 實驗室瀕崩潰

歐洲爆發第二波疫情，德國要求由高風險國家入境的人士須接受檢測。惟檢測樣本眾多，實驗室不堪負荷。當局計劃，改為要求入境人士隔離至少5日，代替入境後強制檢測的安排，預留檢測能力予醫院，最快周四（27日）有決定。

目前，入境德國的人須持有48小內發出的文件，證明對新冠肺炎病毒呈陰性反應，或抵達後進行檢測，費用全免。不過，德國的檢測能力已到極限。

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衛生部長施潘（Jens Spahn）稱，在暑假結束後，會以隔離代替強制檢疫。在新措施下，入境人士強制隔離至少5天，此後可進行檢測，如果結果呈陰性，即可終於隔離。

新措施未有落實日期，需由總理默克爾（Angela Merkel）拍板，最快周四有決定。

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（RKI）統計，全國有157間實驗室可進行核酸檢測，平均每天的檢測量約19萬，理論上每周的檢測量可達120萬。

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自8月初以來，實驗室負擔大增，目前每周檢測數量已達超過87萬。衛生部發言人承認，強制入境人士檢測顯然遇到困難，人手和供應短缺。

德國政府早前要求，8月8日起，曾到美國、俄羅斯、比利時、西班牙等高風險國家的人，入境後的3天內必須在機場或住所附近接受檢測。

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責任編輯：鄧燕君