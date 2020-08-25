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【南韓疫情】首爾疫情反彈 學校關閉改網上授課

環球社會熱點 13:25 2020/08/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，南韓再爆出「愛第一」教會感染群組。南韓再增近300宗新冠肺炎病例，南韓政府要求首爾及周邊地區的大部分學校關閉，改為全面網上授課。

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路透社報道，南韓疾病預防與控制中心通報，該國再增280宗新冠肺炎病例，累計增至17,945宗病例，有310名患者死亡。

但由於大多數新增病例集中於人口稠密的首都地區，南韓衛生部門警疫情正處於全國爆發的邊緣，呼籲民眾留在家中並限制出行。南韓教育部周二（25日）表示，除了高中院校外，首爾市、仁川市及京畿道的所有學校都暫時關閉，改為網上授課，有關措施將維持至9月11日。

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南韓副總理兼教育部長俞銀惠表示，在過去兩個星期，首爾地區最少有150名學生及43名教職員確診新冠肺炎，反映校園存在疫情傳播。

南韓自3月以來已多次推遲春季學期，但隨著每日病例增幅有明顯下降趨勢，南韓大部分學校已於5月20日至6月1日期間，分階段重新開放。

除了要求學校關閉外，首爾由周一起強制民眾於室內和室外公共場所佩戴口罩，同時要求關閉教會、夜總會、卡啦OK等高風險場所。

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責任編輯：鄭錦玲

南韓政府要求首爾及周邊地區的大部分學校關閉，改為全面網上授課。

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