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【書展2020】12月書展再舉行　書商有何疑慮？

商業 13:25 2020/08/25

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原訂於上月舉行的香港書展受疫情影響，延期至12月16日至22日舉行。不過，疫情尚未受控，加上不少書商早已舉行網上書展，發售新書，他們還會參展嗎？

星夜出版暫時決定繼續參加書展，但對人流、銷情不抱太大期望。出版經理謝文傑透露，亦有心理準備書展延期至12月，惟對於書商籌備而言，則有少許趕急。

【香港書展】書展12月16日至22日重新舉行　為期一周

網上書展銷情佳　不期望12月書展人流

星夜出版雖然打算參展，但未決定會否縮減攤位規模。謝解釋：「今次貿發局讓書商重新決定攤位的大小。」即使今次不參展，早前預留的租金亦可獲退款，但憂慮政府資助10萬元的參展費，則不能留待明年書展。

網上書展的銷量已有7月書展的一半以上，他預計12月書展其攤位佈置及宣傳將會減少。「新展期並非假期，對人流及銷量亦沒有太大期望。」屆時也會有另一批新書發售，但數量則較7月書展少。

【網上書展】SHOPLINE舉辦零佣金網上書展　買三本免運費

出版社：未知能否如期舉行

亮光文化則尚未決定是否參展，項目編輯鄭沛恩解釋：「未知能否真的在12月舉行，是最大的考慮因素，難料屆時的疫情發展。」

對於貿發局今次將於新展期前一個月，審視書展會否如期舉行，然後再於展會開幕前一星期，作參展商進場前最後評估及決定。鄭沛恩認為今次做法可謂「有改善」，但直言「本來便應該做」，又指難料當局的評估準則。

【疫市營商】HKTVmall網上書展10日開鑼　特惠佣金邀展商開網店

記者：葉泳珊

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