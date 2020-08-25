【疫市蝕讓】趁日出康城商場開幕好消出貨 晉海2房業主仍要慘蝕逾138萬急住走

近日樓市交投變得暢旺，日出康城居民苦等逾十年的、港鐵（00066）旗下大型商場「The LOHAS康城」第一期於上周日（23日）開幕，對將軍澳樓市而言絕對是個利好消息，區內業主的議價空間也明顯降低，但於去年底才入伙、仍未過3年的額外印花稅（SSD）緊箍咒的日出康城的晉海，剛錄得一宗業主慘蝕逾138萬元的成交。

相關文章: 【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬



中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城4期晉海最新錄得成交，單位為3A座中層C室，實用面積491平方呎，採2房連開放式廚房間隔，單位座向東北，享園景，業主放盤時開價880萬元，議價後以850萬元成交，折合實用呎價17,312元。不過，該原業主於2018年以903.2萬元買入單位，持貨不足3年，是次易手需付10%SSD稅約85萬元，扣除SSD稅後沽出單位賬面蝕讓約138.2萬元離場。

相關文章: 【疫市筍盤】海悅花園數分鐘抵青衣站造價低水 2房放盤5小時即以500萬沽 創近3年新低



伍錦基指，上述單位的原業主為港人，於2018年透過發展商招標時購入單位，當時單位購入價已較晉海2017年公開發售時樓價稍高，並於2019年10月上會。為何單位SSD未鬆綁，業主仍急於以蝕讓價沽貨﹖伍錦基表示：「如他本身沒足夠財力供樓，正常來說於去年10月上會前可能選擇撻訂，由此推論，可能今年以來疫情下香港經濟轉差，原業主有向財務公司承造二按，該業主工作或生意上可能出現問題而沒能力還供款，故急於蝕讓沽貨。」

相關文章: 【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球



晉海仍未過額外印花稅（SSD）的禁售期，現時轉讓要支付樓價10%的印花稅，現時晉海買賣放盤約有50個，其中跟上述錄得成交同類兩房單位叫價約900萬元，伍錦基指暫未見到業主有急售的意欲，相信該盤不會出現大量蝕讓的個案。



伍錦基說，隨著日出康城大型商場開幕，將軍澳一帶的業主更心雄，放盤議價空間由早前的3%至5%，降至現時只有約2%，而且願意開放單位予準買家睇樓的業主也減少，業主寧願先觀望一下情況，認為末來樓價或有再上升空間，區內部份屋苑的成交呎價更較上月回升，如將軍澳中心的實用面積平均呎價達17,444元，按月升約7%。

相關文章: 【樓市現象】慘受港島藍籌屋苑冧價牽連 北角康澤花園勁減140萬沽出



如準買家想於將軍澳區內找尋低水屋苑，伍錦基建議可留意調景嶺站的維景灣畔及都會駅，現時維景灣畔3座中層C室，實用面積399平方呎的一房單位， 叫價720萬元。至於都會駅實用面積492平方呎的兩房單位，叫價820萬元。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：陳詠妍