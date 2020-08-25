【港股追蹤】績後獲大行全綫睇好　老牌內需股半日升1成

老牌食品飲料股康師傅（00322）昨日（24日）公布上半年業績，中期收入及純利遠比市場為佳，今早（25日）更獲多間大行發表報告唱好，股價甫開市已高開超過10%，之後一直在高位企穩，中午收報15元，升1.44元，或10.6%。

集團公布，截至今年6月底止，上半年收入達329.3億元（人民幣，下同），按年升8%；惟純利則按年急升逾58%，至23.8億元。當中方便麵業務收入，按年上升接近30%，至149.1億元，創出集團新高。

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根據統計公司尼爾森數據顯示，內需行業龍頭優勢正不斷擴大，上半年康師傅銷量計市佔率達42.9%，銷售額計市佔率則達45.8%，位居市場第一位。

摩通最新報告指，公司上半年撇除土地出售收益，預計經常性盈利升幅達79%，創紀錄新高，表現跑贏同業，原是因麵類需求異常強勁。該行提到，上半年麵類銷售及盈利按年增長29%及94%，雖然7，8月表現放慢，但同比仍有正增長，故提升公司今年至2022年盈利預測，目標價提升至17元，給予「增持」評級。

大和對集團就睇得更牛，認為集團業績超出該行預期，受惠於方便麵定價及飲料產品成本降低，推高毛利水平，又指公司在方便麵及包裝水市場份額均有提升，故上調目標價，由15.2元升至18.2元，反映今明兩年綜合市盈率（PE）23倍。

記者：葉志偉

