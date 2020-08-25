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【中美角力】富士康擬墨西哥設新廠　遷移iPhone生產線至當地

科技 13:16 2020/08/25

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路透社報道指，知名代工企業富士康及和碩現時正計劃在墨西哥建立新廠房，並有意將iPhone生產線，遷移到新工廠。

在中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響下，促使不少代工企業重新審視於中國設廠的風險。路透社報道指，知名代工企業富士康及和碩現時正計劃在墨西哥建立新廠房，並有意將iPhone生產線，遷移到新工廠。

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路透社報道提到，目前富士康在墨西哥已有5間廠房，主要生產電視、伺服器和其他產品。但由於中美貿易戰不斷升溫，富士康考慮在墨西哥增設更多新工廠，並在當地生產iPhone。惟目前蘋果未有批准，所以富士康還未有定案，報道指富士康打算在今年內作最後決定。

同時，路透社指另一台灣代工商和碩，也正考慮在墨西哥設置生產線。報道引述知情人士稱，和碩還在與銀行就在墨西哥增設工廠進行初步談判，而新工廠據悉是組裝芯片和其他電子元件。

報道提及，墨西哥能夠吸引兩間代工企業到當地設廠，主要是因為墨西哥擁有豐富的勞動力，加上特朗普在今年初更新了加拿大和墨西哥的貿易協議，貿易關係比中美兩國穩定。

富士康向路透社發表聲明，指該企正在擴大其全球業務，並且已經在墨西哥進行了投資，但就未有提及是次新計劃。而蘋果及和碩則拒絕對路透社的報導發表任何評論。

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責任編輯：曾曉汶

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